الجامعةالوطنية للقطاع الفلاحي…نبذة تاريخية

الجامعةالوطنية للقطاع الفلاحي

FEDERATION NATIONALE DU SECTEUR AGRICOLE

1) نبذة تاريخية:

برزت الحركة النقابية بالقطاع الفلاحي منذ عهد الاستعمار وتأسس أول تنظيم وطني بهذا القطاع في 1958 تحت اسم « الجامعة الوطنية للفلاحة » التي كانت تضم موظفي وأعوان إدارات وزارة الفلاحة. ومنذ ذلك الحين واصلت الحركة النقابية بالقطاع الفلاحي نشاطها ونضالاتها بصيغ تنظيمية مختلفة، إلى أن تأسست الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ج.و.ق.ف) في 18 ماي 1991 بالرباط كتتويج للعمل التنظيمي والتعبوي وسط مختلف فئات المأجورين بالقطاع الفلاحي من موظفين وأعوان ومستخدمين وعمال زراعيين.

تطورت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي منذ تأسيسها إلى اليوم لتصبح النقابة الأقوى نضاليا والأكثر تمثيلية على مستوى القطاع الفلاحي حيث أنها حصلت في الانتخابات المهنية الأخيرة لسنة 2015 وسط موظفي ومستخدمي القطاعين الفلاحي والغابوي على ازيد من %60 وعلى أعلى نسبة وسط العمال الزراعيين

فمن شعار التأسيس الذي أطر المؤتمر الأول وأكد على « بناء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي كتنظيم قوي جماهيري وديمقراطي هو سبيلنا نحو تحقيق مطالبنا والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتشييد مجتمع قروي يسوده الازدهار وحقوق الإنسان » مرورا بشعار المؤتمر الثاني الذي ركز على « الوحدة والنضال داخل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي سبيلنا لتنمية ودمقرطة العالم القروي ولتحسين أوضاع كافة العاملين بالقطاع الفلاحي »، وشعار المؤتمر الثالث الذي استهدف تقوية كفاح العاملين بالقطاع الفلاحي عبر تنظيم نقابي واحد ومستقل، وشعار المؤتمر الرابع « الوحدة النقابية والنضال المستمر من أجل غد أفضل، وشعار المؤتمر الخامس الذي أكد استمرارية كفاحية الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لمواجهة هضم الحقوق النقابية والحد من الحريات النقابية والتصدي لسياسة تفكيك القطاع الفلاحي والغابوي ومؤسساته العمومية وشعار المؤتمر السادس الذي دعا إلى النضال « من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكرامة الشغيلة الفلاحية والغابوية ». وشعار المؤتمر السابع » معبؤون ومعبآت لتقوية كفاحية الجامعة وصيانة وحدتها خدمة لقضايا شغيلة القطاع الفلاحي والغابوي » وصولا الى شعار المؤتمر الثامن « الوحدة والنضال وتفعيل المخطط الاستراتيجي للجامعة، للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب شغيلة القطاع »، استطاعت الجامعة، بالارتكاز على مبادئ الجماهيرية، والديمقراطية، والاستقلالية، والوحدة النقابية، والتقدمية والتضامن وعلى شعار « خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها » وعلى مصداقية مناضليها ومناضلاتها، أن تتقوى وأن تطور عملها النقابي على العديد من المستويات وأن تكسب تعاطف وتقدير جزء هام من العاملين بالقطاع وكذا احتراما وتقديرا على المستوى الوطني والدولي.

2) أهداف الجامعة:

تهدف الجامعة إلى تنظيم العاملين والعاملات بالقطاع الفلاحي والغابوي من موظفين/ات وأعوان ومستخدمين/ات وعمال وعاملات وفلاحين/ات كادحين والعاملين/ات بالصيد البحري والصناعات الفلاحية و الغذائية وتوحيد كافة منظماتهم النقابية العاملة بإدارات الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري وبالمؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية والخاصة الفلاحية وبالضيعات والاستغلاليات الفلاحية والغابوية الخاصة والتعاونيات والجمعيات والمنظمات المهنية الفلاحية. والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والمهنية. كما تعمل على تعميق الوعي النقابي والحقوقي لدى المنخرطين وعلى تطورهم أخلاقيا وفكريا ومهنيا.

كما ان الجامعة تهدف إلى المساهمة في تحقيق السيادة لغذائية للشعب المغربي عبر إصلاح زراعي يعطي الأرض لمن يحرثها ويوفر وسائل الإنتاج والماء والقروض والمساعدات للفلاحين الكادحين. في هذا الإطار تعمل الجامعة على تنظيم الفلاحين الكادحين حيث استطاعت الى حد الساعة ان تؤسس تنظيمات على مستوى بعض المناطق تجمع الفلاحين الصغار وتطرح ملفهم المطلبي على المسؤولين. إلى جانب ذلك تناضل الجامعة لمواجهة سطوة ملاكي الأراضي الكبار والشركات الفلاحية الكبرى التي تنزع الاراضي للفلاحين وتدمر البيئة وتستغل العمال الزراعيين أبشع استغلال وتقضي على الفلاحة العائلية التي نعتبرها ضامنة للسيادة الغذائية للشعب المغربي ومحافظة على الثروات الطبيعية.

وبجملة واحدة، تهدف الجامعة الى تحقيق مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية وكرامة شغيلة الارض والبحر.

3) تنظيم الجامعة:

أ) الهياكل القيادية للجامعة:

المؤتمر الوطني: ينعقد بشكل عادي مرة كل أربع سنوات.

المجلس الجامعي: يجتمع بشكل عادي مرة في السنة ويضم أساسا أعضاء اللجنة الإدارية وممثلين عن الفروع المحلية والجهوية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية والفئوية.

اللجنة الإدارية: تتكون من 85 إلى 110 عضوا وتجتمع مرين في السنة.

المكتب الجامعي: يتكون من 39 عضوا على الاكثر ويجتمع مرة كل 3 اشهر.

الكتابة التنفيذية للمكتب الجامعي: تتكون من 11 الى 17 عضو (ة) و تجتمع أسبوعيا، وكلما دعت ضرورة لذلك.

ب) النقابات الوطنية:

قامت الجامعة ببناء نقابات وطنية في عدد من القطاعات الفرعية الأساسية التابعة للقطاع الفلاحي، وهي:

.1 النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة.

.2 النقابة الوطنية للمياه والغابات.

.3 النقابة الوطنية للصيد البحري

.4 النقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية.

.5 النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

.6 النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

.7 النقابة الوطنية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

.8 النقابة الوطنية للبحث الزراعي.

.9 النقابة الوطنية للعمال الزراعيين.

.10 النقابة الوطنية للغرف الفلاحية

.11 النقابة الوطنية لشركة SOREC

.12 النقابة الوطنية لشركة SONACOS

.13 النقابة الوطنية لمخازن الحبوب SOSIPO

.14 النقابة الوطنية للتعاونيات الفلاحية المغربية

.15 النقابة الوطنية للمتعاونين الغابويين

.16 النقابة الوطنية لمربي الأغنام والماعز

.17 النقابة الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء

.18 النقابة الوطنية للفلاحين

وتعمل الجامعة على بناء النقابة الوطنية للتعليم الفلاحي والنقابة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان.

بالاضافة الى مؤسسات أخرى بالقطاع الفلاحي دون نقابات وطنية وتتوفر الجامعة فيها على مكتب نقابي : شركة الانتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية Biopharma ، المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ENA، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة IAV ، وكالة التنمية الفلاحية ADA – المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات EACCE بمكتب نقابي تابع للاتحاد الجهوي بالدار البيضاء. وتعمل الجامعة على خلق مكاتب نقابية في كل من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ONICL و المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية LOARC

ت) التنظيمات الموازية:

⦁ تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي.

⦁ شبيبة القطاع الفلاحي (المفتوحة أمام الشباب العامل بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري وأمام الطلبة المهندسين والتقنيين وأمام المهندسين والتقنيين المعطلين بالقطاع الفلاحي).

⦁ تنظيم متقاعدي ومتقاعدات القطاع الفلاحي

⦁ التضامن الغابوي

ج) الفروع:

تعمل الجامعة على تكوين فروع لها على مستوى مناطق محددة وبشكل خاص على مستوى كل اتحاد محلي أو جهوي تابع للاتحاد المغربي للشغل، وقد تم لحد الآن تأسيس 67 فرعا محليا. وفي الإطار الجهوي تم تأسيس 10 فروع جهوية .

د)التنظيمات الفئوية

تنظم الجامعة ملتقيات وطنية دورية للفئات العاملة بالقطاع الفلاحي والتي تسفرعنها لجن تسهر على قضايها وهذه الفئات هي: التقنيون، المهندسون، البيطريون، المحررون، المساعدون الاداريون والمساعدون التقنيون ،حاملو الشواهد غير المدمجين في السلاليم المناسبة.

د) المخطط الاستراتيجي للجامعة

في شتنبر 2016، قامت الجامعة بوضع برنامج استراتيجي مدته 7 سنوات. تسعى الجامعة من خلاله الى تنمية الانخراطات بشكل قوي وخاصة وسط العمال الزراعيين والفلاحين الكادحين. وهدا المخطط يتطلب اهتماما كبيرا بالتنظيم وخاصة الفروع المحلية والجهوية وبالتكوين والاعلام. وسيشكل هذا المخطط، اذا تم تطبيق مضمونه بحماس وتفاني، دعامة أساسية نحو تحقيق الوحدة النقابية للقطاع الفلاحي.

4) أبرز المطالب النقابية للجامعة:

⦁ احترام كرامة كل العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري وفي الصناعات الفلاحية والغذائية، رجالا ونساء، واحترام الحقوق النقابية.

⦁ ضمان استقرار العمل في شروط لائقة وجعل حد للهشاشة والسمسرة في اليد العاملة بالقطاع

⦁ وضع حد للأوضاع المأساوية للعمال الزراعيين بدءا بتطبيق قوانين الشغل، على علاتها، وإلغاء التمييز على مستوى هذه القوانين بين العمال الزراعيين ورفاقهم في القطاع الصناعي مما يستوجب بالخصوص توحيد الحد الأدنى للأجور الفلاحي والصناعي وفي القطاع العمومي، وتوحيد مدة العمل اليومية في الصناعة والفلاحة .

⦁ الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وفقا لغلاء المعيشة مع وضع حد للفوارق الفاحشة بين الأجور

⦁ الاستجابة للملفات المطلبية للجامعة المتعلقة بمختلف فئات العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري وفي الصناعات الفلاحية والغذائية.

⦁ توفير شروط الصحة والسلامة داخل الضيعات والشركات الفلاحية

⦁ تحسين ظروف التقاعد والنظام التعاضدي والضمان الاجتماعي والنهوض بالمؤسسات الاجتماعية للقطاع الفلاحي والغابوي.

⦁ جعل حد للتمييز وإقرار المساواة الفعلية على جميع المستويات بين المرأة والرجل في القطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري والصناعات الفلاحية والغذائية.

⦁ المراجعة الديمقراطية، بمشاركة الجامعة، لقوانين الوظيفة العمومية وللأنظمة الأساسية للمؤسسات والشركات العمومية الفلاحية وسن قوانين أساسية ديمقراطية للمؤسسات التي لا تتوفر عليها.

⦁ السهر على تشغيل كافة خريجي معاهد ومؤسسات التكوين الهندسي والتقني بالقطاع.

5) الإعلام والتكوين:

تصدر الجامعة نشرة داخلية عنوانها « النضال النقابي الفلاحي » وصل عددها إلى حد الآن47 عددا، وقد تم تخصيص العدد الاخير أساسا لتغطية أشغال المؤتمرالثامن للجامعة ونشر وثائقه.

كما ضلت الجامعة تصدر نشرة خاصة بمهندسي القطاع الفلاحي (« CNISA INFO ») ونشرة خاصة بالمرأة (« المرأة الفلاحية »). وتصدر بشكل منتظم بلاغات وبيانات ومذكرات توزعها مباشرة وتعمل على نشرها في الصحافة الوطنية. كما أنشأت موقعا إلكترونيا www.fnsa-umt.ma لنشر مستجداتها والتواصل مع منخرطيها والمتعاطفين معها بالإضافة الى موقع بالفيس بوك (wwwfacebook.com/fnsa1991)

وفيما يخص التكوين تنظم الجامعة عددا من الدورات التكوينية والأيام الدراسية وطنيا وجهويا خاصة بالأطر النقابية، كما تعمل على نشر عدد من الوثائق ذات طابع تكويني. ومن أجل ضمان استمراريتها وتطوير أداءها النضالي، خلقت الجامعة مدرسة « مشتل الجامعة » لتكوين أطرها وقيادت المستقبل.

6) العلاقات الخارجية:

استطاعت الجامعة تطوير علاقاتها الدولية بشكل كبير حيث أحرزت على عضوية منظمة نهج المزارعين la via campesina خلال مؤتمرها السابع الذي انعقد بإسبانيا في سنة 2017 كما ان الجامعة عضوة في الاتحاد الدولي للفلاحة المرتبطة باالفدرالية النقابية الدولية FSM وعضو في الشبكة العربية للسيادة الغذائية،وتحضى بتمثيلية منطقة شمال افريقيا في لجنة الامن الغذائي التابعة للأمم المتحدة كما كان لها الشرف في تأسيس شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية.

للجامعة كذلك علاقات ثناية مع مجموعة من النقابات وخاصة النقابة الهولندية FNV والجامعة الوطنية للفلاحة والغابات الفرنسية FNAF/CGT،.والاتحاد التونسي للشغل FNA-UGTT، والكنفدرالية العامة للشغل الإيطالية FLAI-CGIL. ونقابة SOC/SAT الاسبانية.

وستعمل جامعتنا في المستقبل على تعزيز روابطها مع الجامعات الفلاحية داخل مختلف الأقطار المغاربية والعربية والافريقية والمتوسطية وتقوية روابطها بصفة خاصة مع المنظمات النقابية الفلاحية على المستوى المغاربي قصد بناء الاتحاد المغاربي للعاملين بالقطاع الفلاحي. وإلى جانب هذا كله ستستمر جامعتنا في النضال لتحقيق الوحدة النقابية على المستوى الدولي؛ وإلى أن يتحقق هذا الهدف، ستواصل ربط الاتصال مع النقابات الفلاحية والغابوية على المستوى الدولي وتفعيل التضامن العمالي العالمي.

7) للاتصال بالجامعة:

العنوان – 71 زنقة لندن حي المحيط – الرباط.

هاتف إدارة الجامعة:

فاكس: 0537708012

الموقع الإلكتروني: www.fnsa-umt.ma

البريد الإلكتروني: fnsaumt06@gmail.com