بـــيان صــحــفي

3 يونيو 2021

تأسيس أول جمعية جهوية لمنتجي الفلاحة البيولوجية بجهة الشرق

في 20 ماي 2021, رأت النور أول جمعية جهوية لمنتجي الفلاحة البيولوجية بجهة الشرق على إثر عقد الاجتماع التأسيسي بمقر الغرفة الفلاحية ببركان. حضر هذا الاجتماع ممثلي المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية. جاء تأسيس هذه الجمعية كثمرة لعدة لقاءات تحضيرية وتحسيسية عقدت مسبقا لفائدة المنتجين البيولوجيين حول المسار التقني للفلاحة البيولوجية والمستجدات المتعلقة بالتحفيزات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

تتوفر الزراعات البيولوجية على بيئة مناسبة بجهة الشرق للنمو وللتطور نظرا للظروف المناخية التي تميزها وأيضا بسبب إقبال الفلاحين على هذا النوع من الزراعة. تقدر مساحة الزراعات التي تتبع المسار البيولوجي 570 هكتار مكونة من الخضروات والحوامض والزيتون واللوز والنباتات الطبية والعطرية، ومن 26.000 هكتار أخرى من النباتات الطبية والعطرية التلقائية المميزة لجهة الشرق والمرخصة بشهادة الزراعة البيولوجية.

و على غرار باقي جهات المملكة, يأتي تأسيس هذه الجمعية في إطار إعادة هيكلة و تنظيم سلسلة المنتجات الفلاحية البيولوجية على مستوى جهة الشرق, حيث ستندرج و باقي الجمعيات الجهوية بربوع المملكة في إطار فيدرالية وطنية يخول إليها مهمة المساهمة في الإنزال الفعلي لعقدة البرنامج الخاصة بتنمية سلسلة المنتجات البيولوجية على المستوى الجهوي.

من جهة أخرى، و في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030, وضعت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق برنامجا طموحا لتطوير هذا النوع من الزراعات من أجل بلوغ 5075 هكتار و التي ستهم سلاسل الزيتون و اللوز و الخروب و النخيل و الحوامض و الخضراوات و النباتات الطبية و العطرية وأشجار مثمرة أخرى , منها 1600 هكتار مبرمجة في إطار الفلاحة التضامنية.

خلال هذا الاجتماع، صادق الحاضرون على القانون الأساسي للجمعية بالإجماع، وانتخب السيد بشيري نجيب رئيسا للجمعية والسيد حامد الجابري نائبا للرئيس والسيد عبد المومن حاجي كاتبا عاما للجمعية.