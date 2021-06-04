أكد الطبيب الداخلي في المستسفى الجامعي محمد السادس بوجدة، السيد « حسني محمد » لموقع « وجدة ستي » الاخباري، وهو الطبيب الذي يتولى مسؤولية تدبير عملية التلقيح بالمركز الصحي بحي الأندلس بوجدة، بمعية ثلة من الممرضين وغيرهم، أكد على أن

عملية التلقيح في مستوصف الأندلس تمر في جو يسوده الاحترام و المعاملة الطيبة، رغم الضعط الكبير الذي يميز تلقيح المواطنات والمواطنين أحيانا، وبحسب قوله فقد يتجاز العدد الملقح في بعض الأحيان 400 شخص ..واضاف الدكتور حسني محمد أن هذا المستوصف يضم العديد من الأطر و الطواقم الطبية كالأطباء أمينة الدراوي، زينة صدقي ، صباح مختاري سابقا، و الطاقم التمريضي في شخص رئيسة الممرضين خديجة كريبع، هذا و أثنى على جميع الاطر الذي تجندت منذ بداية هذه الحملة من ممرضين و شرطي و عاملة نظافة و حارس المستوصف .. والشكر ايضا موصول للسيد قائد المقاطعة 11 بحي القدس الذي يعمل منذ انطلاق حملة التلقيح على توفير كل شروط نجاحها

وفي الختام اكد على ضرورة استمرار المواطنين في توخي الحيطة و الحذر باحترام مسافة الآمان ، ووضع الكمامة ، وغسل اليدين باستمرار ، خصوصا في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية، وما يتبعها في بعض الأحيان من تهاون في الإلتزام بها.