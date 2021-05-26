الربط المباشر للتيار الكهربائي بدون عداد كهربائي يتسبب في وفاة شاب

تلقى شاب في عقده الثالث صعقة كهربائية، بدوار اظهروا زياد في جماعة قلعة بوقرة، إقليم وزان، بعدما قام بربط عشوائي لمضخة كهربائية باستعمال خيط كهربائي في بركة مائية، موصول بالشبكة الكهربائية بطريقة غير قانونية، مما ادى الى مصرعه في الحال.

فقد عاينت مصالح المكتب الوطني للكهرباء بزومي ان منزل عائلة الفقيد موصول مباشرة بشبكة التوزيع الكهربائية ولايتوفر على عداد كهربائي منذ فسخ عقدة اشتراكه نتيجة عدم اداء فواتير متراكمة لاستهلاك الكهرباء.

وتتعدد حوادث الصقعات الكهربائية المؤدية الى حالات الوفاة، خاصة خلال موسم السقي، الذي تتفاقم خلاله آفة سرقة التيار الكهربائي من اجل الري العشوائي بواسطة خيوط الربط العشوائية دون احترام أدني شروط السلامة المعمول بها رغم ان اختلاس الكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 521 من القانون الجنائي.

وتؤدى هذه الظاهرة ايضا الى اضطرابات في شبكة التوزيع العمومية وانقطاعات للتيار الكهربائي نتيجة اتلاف التجهيزات الكهربائية من محولات وفواصل كهربائية فيتكبد المكتب الوطني للكهرباء خسائر مادية فادحة لاستبدال التجهيزات التي يتم اتلافها ناهيك عن قيمة الطاقة المختلسة التي يتم استهلاكها بدون عداد كهربائي