الحسيمة: استنكار واسع لاستنزاف الثروة السمكية.

فكري ولدعلي الحسيمة

استنكرت عدد من الفعاليات البيئية والسياسية بإقليم الحسيمة الإستنزاف الممنهج

الذي تتعرض له الثروة السمكية في خليج الحسيمة، عند مصب نهر غيس.

والظاهرة تتعلق بصيد ما يعرف محليا « تشاكنتي » والتي يقف ورائها بحارون

يستعملون أنواعا من شباك الصيد المحظورة حيث يتم نشرها وبسطها في أعماق البحر

وعبرها يقوم هؤلاء البحارة بجذب كل شيء يقع بهذه الشبكة كبيض السمك والقوبيون.

ويعتبر مركز سيدي بوعفيف واحد من اهم المراكز التي يتم بها تسويق هذه

المنتجات البحرية على مرأى ومسمع مختلف السلطات المحلية والدرك الملكي المكلف

بحماية البيئة ولعل جولة بسيطة من طرف هؤلاء المسؤولين ستمكنهم من الوقوف على

هذه الحقيقة/الكارثة

وارتباطا بالموضوع كان البرلماني عن اقليم الحسيمة نور الدين مضيان رئيس

الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب قد وجه في هذا الاطار سؤالا

شفويا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه

والغابات، عزيز أخنوش، حول حماية الثروة السمكية في البلاد من الاستنزاف حيث

جاء في سؤاله « …أن الثروة السمكية تعرف » استنزافا خطيرا، بسبب الصيد

العشوائي، الذي يمارسه بعض الصيادين بوسائل، وآليات لا تحترم القوانين الجاري

بها العمل، الكفيلة بحماية هذه الثروة الهامة «

وأضاف مضيان أن إقليم الحسيمة من بين الأقاليم، التي يتم فيها استنزاف

الثروات السمكية، حيث يتم اصطياد كميات كبيرة من هذا النوع من السمك، دون حسيب

ولا رقيب من طرف الجهات المختصة، ما يؤدي حتما إلى استنزاف هذه الثروة

السمكية، والمس بالأمن الغذائي المرتبط بالأسماك.

كما كانت العديد من الفعاليات المدنية البيئية ونشطاء الفايسبوك قد استنكروا

هذه الظاهرة الخطيرة التي كانت دائما محط اهتمام التقارير الاعلامية

والتحقيقات الصحفية.