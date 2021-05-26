في تصنيف عالمي حديث .. الدكتور سعيد الصديقي ضمن لائحة أفضل الباحثين

تبوأ الدكتور سعيد الصديقي مرتبة جد مشرفة في تصنيف عالمي حديث لأفضل الباحثين في مجال القانون والعلوم القانونية، حيث احتل المرتبة الأولى مغربيا والخامسة عربيا، حسب المؤشر العالمي لتصنيف البحوث العلمية www.adscientificindex.com.

ويشغل سعيد الصديقي حاليا منصب مدير مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، ويعمل أستاذا للعلاقات الدولية والقانون الدولي بذات الكلية منذ ما يناهز عشرين سنة، وللصديقي العديد من المؤلفات والدراسات والمشاركات في مجال تخصصه باللغتين العربية والانجليزية، وخبير لدى مؤسسات بحثية وطنية ودولية.

وكان من الباحثين المغاربة الأوائل الذين بادروا إلى النشر في المجلات العالمية المفهرسة في مجال العلوم القانونية والاجتماعية، التي كانت حكرا على منشورات العلوم الحقة.