تنسيقية المناطق التاريخية للكيف بإقليمي الحسيمة والشاون في ضيافة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

في إطار استمرارية لقاءاتها المتواصلة ومرافعاتها حول مطالب ساكنة المناطق التاريخية للكيف بكل من إقليمي الحسيمة والشاون ، استقبل بعد زوال يومه الاربعاء 19 ماي 2021 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ممثلين عن تنسيقية المناطق الاصلية للكيف ..

اللقاء عرف نقاشا قيما وغنيا طرح من خلاله الاخوة ممثلو التنسيقية جملة من المطالب والرؤى التي تضمنتها المذكرة التي سبق وقدمتها للمؤسسة التشريعية ..،فضلا عن مجموعة من المرافعات والمداخلات التي أجمعت على مستوى انتظارات الساكنة المحلية من المشروع، وأحقيتهم في تنمية مستدامة مواكبة من شأنها الاستجابة لمطالب الساكنة في العيش الكريم والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية العادلة.

من جانبه أكد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن ترحيبهم بهكذا مبادرة هادفة ،وتبنيهم للطرح التنموي الشامل وأن المؤسسة بصدد تقديم تقرير سنوي مفصل عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق زراعة الكيف ، سيأخذ بعين الاعتبار كل النقاط والمطالب التي تقدمت به تنسيقية المناطق التاريخية للكيف ، معتبرين أن المنطقة تستحق تنمية شاملة مواكبة وقد آن الأوان من أجل تحقيق ذلك في ظل مقاربة شمولية تستهدف بالاساس تلك المناطق التاريخية بالظبط ، والتي لم تستفد من مجموعة من البرامج التنموية التي عرفتها عموما مناطق الشمال

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fatima ouseine