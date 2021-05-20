منظمة تطالب الدول العربية والافريقية بدعم المغرب لانهاء الاحتلال الاسبانى لمدينتيه سبتة ومليلة

منظمة تطالب باعادة سبتة ومليلة للسيادة المغربية وانهاء الاحتلال الاسبانى

منظمة تطالب الدول العربية والافريقية بدعم المغرب لانهاء الاحتلال الاسبانى لسبتة ومليلة

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا باعادة سبتة ومليلة الى السيادة المغربية باعتبار تلك المدن مغربية احتلتها اسبانيا رغم عد اعتراف الامم المتحدة بانها مناطق محتلة

وقال الناطق الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان سبتة ومليلة اراضى مغربية احتلتها اسبانيا وتلك هى الحقيقة التاريخية ولابد من استعادة تلك المدن واعادتها للسيادة المغربية باعتبارها جزء لا يتجزا من المغرب

حيث تقع مدينة سبتة على الساحل المغربي عند مدخل البحر المتوسط على مضيق جبل طارق وبعد استقلال المغرب عن إسبانيا وفرنسا احتفظت إسبانيا بسبتة

وطالبت المنظمة الدول العربية والافريقية بدعم المغرب بشان قضيتى سبتة ومليلة لاعادة طرح القضية امام المجتمع الدولى حيث تطالب الرباط منذ استقلال المغرب عن فرنسا وإسبانيا بمدينتي سبتة ومليلية