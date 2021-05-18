عبدالقادر كتــرة

بدعوة من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، تنظم الشغيلة الصحية بإقليم وجدة، من العاشرة إلى الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 18 ماي 2021، وقفة احتجاجية تحت شعار « يوم غضب » أمام مقر مندوبية الصحة بوجدة.

بيان صادر من المكتب النقابي في الموضع حدد أهداف الوقفة الاحتجاجية « يوم غضب » ، « لأجل كرامة الشغيلة الصحية التي لا تساوم ولا تهان » و « ضد التعليمات الشفوية في تسيير القطاع » و » ضد إنهاك وزيادة الضغط على الشغيلة » .

وحملت الشغيلة الصحية الغاضبة المسؤولية لرئيس الحكومة ووزرائه في عدم التسوية المنصفة، الشاملة والنهائية للملفات المطلبية للشغيلة الصحية المتمثلة في لف الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات ومراجعة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في إطار العدالة الاجتماعية، وإصدار مرسوم جديد للمساعدين الطبيين.

وفي الأخير، أهاب المكتب النقابي للشغيلة الصحية بالانخراط بكثافة في الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية.