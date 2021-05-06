منظمة اليونسكو تمنح المغرب رئاسة الشبكة الإفريقية لمنتزهات اليونسكو العالمية

عبدالقادر كتــرة

منحت منظمة اليونسكو، أواخر شهر أبريل الماضي، المغرب رئاسة الشبكة الإفريقية لمنتزهات اليونسكو العالمية، وذلك في إطار المجهودات من طرف اليونسكو والشبكة العالمية لمنتزهات اليونسكو، من أجل استكمال هياكل الشبكات القارية، وبعد تأسيس الشبكة الأوربية للمنتزهات الجيولوجية، ثم شبكة أسيا والمحيط الهادي والشبكة اللاتنوأمريكية.

وتم تعيين إدريس أشبال رئيس جمعية جيوبارك مكون بأزيلال رئيسا للشبكة الإفريقية لمنتزهات اليونسكو العالمية.

ويعتبر جيوبارك مكون أول منتزه إفريقي وعربي يحظى منذ سنة 2014 باعتراف منظمة اليونسكو كتراث عالمي لما يضمه من مؤهلات طبيعية وثقافية واقتصادية، و كونه خزانا طبيعيا غنيا بالمؤهلات الجيولوجية، ومنذ سنة 2019 أصبح جيوبارك مكون يشكل مع منتزه نغورو نغورو لينغاي بتنزانيا محوري الشبكة الإفريقية لمنتزهات اليونسكو، بعد ان تم توقيع البرتكول الخاص بتأسيس هاته الشبكة من طرف رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة السيد ابراهيم مجاهد وممثل دولة تنزانيا بمدينة الرباط على هامش الدورة الثانية لليوم الوطني للتراث الجيولوجي بالمغرب خلال شهر نونبر 2019.

إسناد رئاسة الشبكة الإفريقية لمنتزهات اليونسكو العالمية للمغرب، يعتبر اعترافا قويا بالدور الكبير الذي يلعبه المغرب على المستوى الإفريقي لمواكبة ودعم مشاريع المنتزهات الجيولوجية بالدول الإفريقية والعالم العربي، وكذا دوره الكبير بالشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية، ونشاطه الهام على المستوى الوطني من خلال دعم ومساندة مشاريع المنتزهات الجيولوجية بالمغرب وإشعاعه الدولي في تنمية المناطق الجبلية والترويج للسياحة المستدامة وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير الرياضات الجبلية.

كما يعتبر هذا التشريف برئاسة الشبكة الإفريقية، ثمرة مجهود كبيير قامت به جمعية جيوبارك مكون بدعم وإشراف مباشر من وزارة الداخلية وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة وعمالة إقليم أزيلال والجماعات الترابية المتواجدة بمجال المنتزه، وشبكة الشركاء المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني الشريكة للمنتزه، وكذا المساندة الدائمة والقوية للسفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة اليونسكو الذي يدافع بإستماتة وقوة على حق إفريقيا في الحصول على عدد اكبر من المنتزهات الجيولوجية لليونسكو وحقها أيضا في تنظيم الملتقى العالمي العاشر للشبكة العالمية لمنتزهات اليونسكو والتي قدم المغرب من خلال منتزه جيوبارك مكون ترشيحه لاحتضانها سنة 2023.

هذا التتويج، يجعل المملكة المغربية تدعم بقوة حضورها بالمنظمات القارية الموازية، والتي تلعب دورا مهما في تنمية المجالات الجبلية والقروية وإنعاش السياحة الايكولوجية والثقافية وإدماج الساكنة المحيطة بهاته المنتزهات وفق منظومة جيوبارك التنموية.

ويبقى رهان الشبكة الإفريقية خلال السنوات الأربعة القادمة هو الرفع من عدد منتزهات اليونسكو بالقارة الإفريقية لتضاهي الشبكات القارية الاخرى خاصة وان عدد منتزهات اليونسكو بلغ هاته السنة 169 منتزها منها 88 منتزه بأروبا و66 منتزه بأسيا و8 منتزهات بأمريكا اللاتينية ومنتزهين فقط بإفريقيا.

وفي نفس السياق وللتذكير، سبق لعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن افتتح، الاثنين 14 ديسمبر 2020 أشغال الندوة المنظمة عبر تقنية التواصل المرئي، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تحت موضوع « تطوير المنتزهات الجيولوجية العالمية لليونسكو على مستوى إفريقيا والدول العربية ».

وقد مثلت هذه الندوة، التي عرفت مساهمة مسؤولي المنتزهات الجيولوجية العالمية لليونسكو وشخصيات حكومية ودبلوماسية، فضلاً عن ممثلي الجمعيات التي تعمل في هذا المجال، منبرا يعكس الاهتمام والتعبئة المتصاعدة لجعل هذا المورد ومفهوم الجيوبارك، رافعة حقيقية للتنمية المستدامة للدول العربية والأفريقية.

وركزت مختلف المداخلات التي عرفتها هذه الندوة على التطور الجغرافي لتوزيع المنتزهات الجيولوجية العالمية لليونسكو، والفرص والمبادرات الناشئة على مستوى الدول الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى أوراش التعاون لدعم المبادرات لإنشاء المنتزهات الجيولوجية وتفعيل دورها تجاه مختلف الفاعلين المحليين بما في ذلك السكان والجماعات المحلية والجمعيات ومهنيو السياحة الجيولوجية.

وأشار الوزير في كلمته الافتتاحية إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، إدراكا منها لغنى وتنوع التراث الجيولوجي الوطني، أدرجت ضمن أهدافها الأساسية ضرورة حماية هذا التراث وضمان تدبيره الأمثل والترويج له على الصعيدين الوطني والدولي.

وأبرز الوزير، أن هذه المقاربة تم ترجمتها عبر دعم ومواكبة ديناميكية على الصعيد الوطني من أجل تنمية المنتزهات الجيولوجية ويتضح ذلك من خلال المواكبة إلى غاية اعتراف اليونسكو بجيوبارك مكون وتصنيفه من لدن هذه المنظمة والمواكبة الحالية لإنجاز مشروع المنتزه الجيولوجي بجبل باني بجهة سوس-ماسة ومشروع إنجاز المنتزه الجيولوجي بجبل سيروة بجهة درعة-تافيلالت ومشروع منتزه الأطلس المتوسط.

في هذا الإطار، أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة على خلق هيئة وطنية من أجل التنسيق لإنجاز وتطوير المنتزهات الجيولوجية حيث أبرز، أيضا، على الدور الذي يمكن أن يلعبه الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون في إعطاء ديناميكية فعالة لإنشاء المنتزهات الجيولوجية.

وأوضح الرباح، دعم وزارة الطاقة والمعادن والبيئة للمنتزه الجيولوجي »مكون » لترشيحه استضافة الندوة الدولية العاشرة للمنتزهات الجيولوجية العالمية لليونيسكو المزمع تنظيمها سنة 2023، والتي تتوافق مع مشروع قرار بشأن أولوية إفريقيا لمنظمة اليونسكو والبرامج المصاحبة لهذا القرار.

على ضوء هذه الندوة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة وجمعية جيوبارك مكون، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم ومواكبة هذه الوزارة لهذه الجمعية من أجل إنجاز بعض المشاريع لتطوير وتعزيز هذا الجيوبارك الذي حضي باعتراف منظمة اليونيسكو سنة 2014 لاحترامه معايير هذه المنظمة.