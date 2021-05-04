مجزرة تحكيمية وفضيحة من العيار الثقيل أساءت إلى المشهد الكروي الوطني في اللقاء المؤجل بين الوداد والنهضة البركانية

بقلم : محمد علاوي

بعد تعيين الحكم بوسليم والحكم جيد في غرفة الفار ،توقعنا أن هناك أمورا تحاك وتدبر ، وتخرج المقابلة من التنافس الشريف والروح الرياضية خاصة ونحن نعرف أن الوداد البيضاوي عجز عن خمس سنوات أن يهزم الفريق البرتقالي داخل القواعد أو خارجها، وبالفعل توقعنا كان في محله ، فما شاهدناه بالأمس شوهة ومهزلة تحكيمية أساءت إلى المشهد الكروي الوطني، فلا يعقل أن هذا الحكم وغرفة الفار يسقطا في هذه الأخطاء المتعمدة، من أجل إرضاء جماهير البيضاء الودادية التي ضغطت على الحكام خاصة بعد النتائج السلبية الأخيرة، واعتقد ان الوداد كانت ستفوز على النهضة ،لأنها أولا لعبت بلاعبي الاحتياط وبعض الشبان العائدين من الإصابة، ولكن ليست بقرارات تحكيمية غريبة وفيها محاباة الفريق الأحمر لينتصر بتلك الطريقة. ولو حدث هذا لفريق الوداد لخرجت الجماهير إلى الشارع. فأسياد الشرق لا ترضى بالظلم لأي فريق كان ،ولا تبكي على هزيمة ،خاصة و في هذه المرحلة الانتقالية وبصدد تكوين فريق شاب ،….واذا تحدثنا عن الجانب التقني فمن الصعب أن يتم تقييمه في ظل القرارات التحكيمية المجانبة للصواب ،لعبنا بعشرة لاعبين ولم تكن هناك سيطرة واضحة للفريق المستفيد إلا أن صافرة الحكم بوسليم وغرفة الفار والمدعو جيد هي من أخرجت الفريق عن النص، مما سهل المأمورية لفريق الوداد لينتصر بتلك الحصة…..،ولكن هذا ليس بغريب على فريق الوداد الذي منحه الحكام السنة الماضية الوصافة بعد أن كان خارج المنافسة ،ولكن خرج بصفر لقب وتعرض لهزيمة مذلة أمام الأهلي ذهابا وايابا….على كل حال هذه هزيمة للنسيان، ونستعد للقادم من المباريات ونحن مع فريقنا في جميع الأحوال…..!!!!