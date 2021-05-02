المنتخب المغربي أغلى المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2021 بأكثر من 222 مليون يورو

عبدالقادر كتــرة

جرى مساء الثلاثاء 27 أبريل 2021، سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 ولغاية 18 ديسمبر المقبل، وسيشارك في نهائياتها 16 منتخبا.

وأسفرت القرعة عن المجموعات الأربعة، وتضم المجموعة الأولى كلا من قطر والعراق والفائز من مواجهة عمان والصومال والفائز من البحرين والكويت.

المجموعة الثانية تضم كلا من تونس والإمارات وسوريا والفائز من مواجهة موريتانيا واليمن، فيما تجمع المجموعة الثالثة كلا من المغرب والسعودية والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر، فيما تضم المجموعة الرابعة كلا من الجزائر ومصر والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي والفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

ونشرت صحيفة « آس » الإسبانية، القيمة السوقية لمنتخبات الفئة الأولى المشاركة في البطولة وهي المنتخبات العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، وذلك وفقا لآخر معسكر لهذه المنتخبات: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، وقطر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

وتربع المنتخب المغربي على قائمة أغلى المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب 2021 على :

حيث تصل القيمة السوقية للاعبيه مجتمعين إلى نحو 222.4 مليون يورو، متبوعا بالفريق الوطني الجزائري ب 178.35 مليون يورو والأغلى من بين لاعبيه وفقا لأرقام « ترانسفير ماركت » هو رياض محرز، نجم مانشستر سيتي بـ42 مليون يورو.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تبلغ 159.65 مليون يورو، والأغلى بين لاعبي الفراعنة وأغلى لاعب عربي بشكل عام هو محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بقيمة سوقية تبلغ 110 ملايين يورو.

واحتل الفريق التونسي الرتبة الرابعة ب 49.73 مليون يورو، متبوعا بالإمارات – 25.03 مليون يورو

ثم السعودية ب22.58 مليون يورو، وقطر ب 14.78 مليون يورو، واحتل الرتبة الثامنة المنتخب العراقي ب7.18 مليون يورو متبوعا ب الفريق السوري ب 5.25 مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المنتخبات المذكورة في التصنيف، لن تستدعي محترفيها في أوروبا للمشاركة في كأس العرب، لتزامن موعد البطولة مع إقامة المباريات في الدوريات والمسابقات الأوروبية