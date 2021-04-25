طوله 3800 كلم وبقدرة 10,5 جيغاواط ، بعمق بحري يصل إلى 700 متر ، مشروع أطول خط كهربائي في العالم لربط المغرب وبريطانيا لنقل التيار الكهربائي تحت الماء

عبدالقادر كتــرة

من المتوقع أن يعزز المغرب قدرته بشكل كبير في إنتاج الكهرباء والربط البيني وأن يلعب دورًا مهمًا في تطوير سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا واندماجها في السوق الأوروبية.

وأشارت مصادر إعلامية دولية أن مشروع Xlinks يعد طموحا إذ سيستجيب ل 6٪ من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة/بريطانيا، عبر توصيل « كابل » بحري جديد بقدرة كبيرة من الجيجاوات، والذي سيكون أطول « كابل » بحري يتم إنجازه على الإطلاق في العالم، يربط المغرب مباشرة بالمملكة المتحدة، والذي سيسمح بإرسال الكهرباء إلى المملكة المتحدة دون استخدام البنية التحتية الحالية لإسبانيا وفرنسا.

ونقلت نفس المصادر أن شركة بريطانية تُدعى « Xlinks » المتخصصة في إنتاج الطاقة، كشفت عن مخطط ربط المغرب وبريطانيا بأطول خط في العالم لنقل التيار الكهربائي ذات الضغط العالي، بطول يصل إلى 3 آلاف و800 كيلومتر ممتدة تحت الماء.

وحسب المعطيات، فإن الشركة المذكورة تُجري حاليا مباحثات مع المسؤولين الحكوميين المغاربة، بهدف الحصول على الترخيص لإقامة مُجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بالاعتماد على المصادر الخضراء، كالشمس والرياح، بقدرة 10,5 جيغاواط.

وتخطط شركة إكسلينكس البريطانية، لإنشاء خزان للكهرباء بسعة ما بين 5 جيغا واط و20 جيغاواط في الساعة بالمغرب، وربطه بشبكات الطاقة التابعة لها في المملكة المتحدة كألفيرديسكوت وديفون وبيمبروك وويلز، عبر خط ناقل للكهرباء تحت الماء بقدرة 3,6 جيغاواط.

وقالت الشركة، حسب نفس المصادر الإعلامية، أن الخط الكهربائي الذي سينطلق من المغرب وصولا إلى بريطانيا، سيعبر المياه الدولية، إضافة إلى المياه التابعة لإسبانيا والبرتغال وفرنسا، مشيرة إلى أنها تجري مباحثات مع تلك الدول للحصول على تراخيص تعبيد الكابل في مياهها في عمق بحري يصل إلى 700 متر.

وأضافت الشركة أن هذا الخط الكهربائي، سيكون مكونا من أربعة أنابيب ناقلة للكهرباء، وأن الأنبوب الأول من المتوقع أن يكون قد تم الانتهاء من إنجازه في سنة 2027، في حين أن الأنبوب الثاني سيكون مُكتملا في سنة 2029، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق هذا المشروع، الذي يهدف إلى توزيع الكهرباء في بريطانيا بالاعتماد على المجمع الذي سيتم إنشاءه في المغرب.

وأشارت إكسلينكس أن المباحثات الجارية مع المسؤولين المغاربة، تتضمن أيضا إيجاد المنطقة المناسبة لإنشاء مجمع إنتاج الطاقة، حيث يُمكن انتاج الكهرباء بالاعتماد على الرياح القوية والشمس الحارة، ويُتوقع أن يتم الإعلان عن حيثيات هذه المشروع في مقبل الأسابيع والشهور.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المعنية قامت بالفعل بالتفاوض مع عدد من المُصنعين الأوروبيين المتخصصين في إنتاج الأنابيب الناقلة الكهربائي التي يتم وضعها تحت الماء، استعدادا للشروع في هذا المشروع الضخم.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الخط، بالرغم من أنه سيكون الأطول من نوعه، إلا أنه ليس الأول، حيث يوجد خط لنقل الكهرباء عالي التوتر بين المغرب وإسبانيا