791 مليون درهم لتطوير قطاعات الثقافة والرياضة والاتصال بجهة فاس-مكناس

فاس : عبد العزيز.لفلاحي

ترأس وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس ، الجمعة الماضي بفاس ، حفل توقيع ثلاثة عشر اتفاقية بقيمة 791 مليون درهم لتطوير قطاعات الثقافة والرياضة والاتصال وقع على هده الاتفاقيات كل من وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس ووالي جهة فاس مكناس،السعيد زنيبر ، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس ، محند لعنصر ، وعمال عمالة الاقاليم بالجهة ، هذه الاتفاقيات هي جزء من تنفيذ برنامج الدولة-بالمنطقة بمبلغ 11.19 مليار درهم وهي تتعلق بالنهوض بقطاع الرياضة والثقافة والاعلام

، من خلال تعزيز البنية التحتية الرياضية في فاس ومكناس وتونات ومولاي يعقوب وتازة وبولمان وإفران والحاجب ، بمبلغ إجمالي قدره 510.8 مليون درهم ، منها أكثر من 255 مليون درهم. مؤمنة من قبل الجهة ، بالإضافة إلى إنشاء المركز الثقافي لفاس بميزانية إجمالية قدرها 113.64 مليون درهم. يضم هذا القطب مسرح فاس الكبير ، ومعهد للفنون الجميلة ، ومعهد موسيقي إقليمي لفنون الرقص ، ومركز ثقافي. وستساهم الجهة بمبلغ 55.45 مليون درهم في ذلك.

كما تتعلق الاتفاقيات ببناء المركز الجهوي للإعلام والاتصال بمبلغ 13.55 مليون درهم ، فضلا عن بناء وتجهيز خمسة مراكز قرب وتعزيز الثقافة الجبلية ، وبناء وتجهيز المراكز الثقافية في إفران ، الحاجب ومولاي يعقوب ، تأهيل موقع وليلي الأثري وإنشاء مركز ثقافي محلي

.وشدد السيد فردوس بهذه المناسبة على أهمية هذه الاتفاقيات التي تعكس الاهتمام بالثقافة والرياضة والإعلام في عملية التنمية ، مضيفا أن هذه المشاريع من المرجح أن ترفع من مستوى البنية التحتية الثقافية والرياضية في المنطقة

ثقافية وفنية كبيرة. وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تستجيب لاحتياجات وتطلعات للمواطنين الذين يطالبون بتحسين الخدمات الثقافية والرياضية ، داعياً إلى اتباع نهج يشجع على تعزيز تنشيط هذه الهياكل ، من خلال التنفيذ االجهوي للسياسات العمومية.و إطار السياسة الجهوية المتقدمة التي تتبناها المملكة و. من جهته ، أكد والي الجهة على المكانة التي يحتلها قطاع الثقافة في تنمية المجتمع ، ومن هنا جاءت الحاجة بحسب قوله إلى تعزيز الاستثمارات في هذا المجال تحديث البنى التحتية القائمة وخلق أخرى جديدة ،. من جانبه أشار رئيس المجلس الجهوي إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في أعقاب سلسلة من الاتفاقيات الموقعة مع الإدارات الوزارية الأخرى لتطوير العرض المدرسي والجامعي وتعميم التعليم قبل المدرسي وتعزيز توفير الرعاية الصحية والارتقاء بها مع الاهتمام المتزايد للمجلس بالقطاع الثقافي وتطوير الشبكة الطرقية.