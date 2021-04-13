تهنئة بمناسبة حلول الشهر الكريم

تهنئة

كمال الدين رحموني

إخواني الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ها قد أطلّ شهرُ المغفرة والتقوى، وموسمُ التبتُّل والمناجاة في محراب العبودية لذي الجلال والإكرام، فهنيئا لكم بقدومه، وطوبى لكم بأيامه ولياليه، وأسأل الله جلّ شأنه، وتقدّست عَظَمتُهُ أن يُعرِّفَكم بَركةَ كَماله، ويَسُوقَ إليكم سعادةَ هِلاله، ويُوَفِّقَكم لِفَرْضِه ونَفْلِه، ويُغْدِقَ عليكم من خزائن فَضله. لا أَخْلاكُم اللهُ الحليمُ الكريمُ في هذا الشهر الكريم من الخير العميم، ومن دُعاءٍ مسموع، وعملِ بِرٍّ مرفوع، وصيامٍ مقبول، وتَهَجُّدٍ يَرفعُكم في الصالحين، ويسمو بكم في مدارج المتَّقين، وأثابكم به من أجور المتَبَتِّلين، وألْهَمَكم صُحْبةَ الكتاب المُبين، تتدارسون آياته، وتتدبّرون بَيِّناته، وتَسْعَدون ببركاته وتفرحون بحسناته، وتُحْبَرون به في علّيِّين مع المُصْطَفَيْن من الأنبياء والصّدّيقين والشهداء والصالحين ، وحَسُنَ أولئك رفيقا، آمين.