افران : تكثيف جهود لجن مراقبة الأسعار لحماية المستهلك

افران : ع.لفلاحي

بناء على الأبحاث الميدانية التي قامت بها اللجن الإقليمية والمحلية بالأسواق والمراكز التجارية التابعة لإقليم إفران، فإن المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان متوفرة بشكل كبير مع استقرار في الأسعار.

وفي هذا السياق، وفي إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية وجميع الفاعلين من أجل ضمان تموين عادي ومنتظم بجميع الأسواق والمحلات التجارية، ترأست السلطة الإقليمية بإفران اجتماعا تنسيقيا بحضور السادة رجال السلطة، المصالح الأمنية ، المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، المديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية -المصلحة الإقليمية البيطرية والمصلحة الإقليمية للمراقبة وحماية النباتات، خصص لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار و أيضا عمليات المراقبة.

ومن أجل حماية المستهلك، أعطى السيد عامل إقليم إفران توجيهاته من أجل تكثيف عمل اللجن الإقليمية والمحلية للمراقبة من أجل ضمان حضور ميداني منتظم بمختلف الأسواق التجمعات التجارية ونقط البيع وتغطية واسعة للمجال الترابي تمتد إلى العالم القروي والمناطق النائية، والسهر على احترام الضوابط القانونية التنظيمية المؤطرة لتموين السوق وللمعاملات التجارية وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين، رصد وتطويق اية ممارسة غير شريفة من شأنها المس بالقوة الشرائية للمستهلك. وتفعيل خلية المداومة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة على غرار السنة المنصرمة لتلقي الشكايات وملاحظات المستهلكين طيلة كل يوم من أجل المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات .