لقاء تحسيسي بافران حول نظام المساهمة المهنية الموحدة

عبدالعزيز الفلاحي

احتضت قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم إفران صبيحة يوم الثلاثاء 06 أبريل 2021 اجتماع تحسيسي حول نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي يعتبر من الأوراش المهمة التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية السنة الجارية 2021. الاجتماع الدي عقد تحت اشراف عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية حول تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية.

وفي كلمة توجيهية لعامل الإقليم ذكر بالمميزات المساهمة المهنية الموحدة بكونها ضريبة بسيطة وملائمة تمكن من الاستفادة من تغطية اجتماعية وطبية، مطالبا جميع المتدخلين العموميين بتضافر الجهود ومواكبة الفئات المستهدفة من خلال التكوينات في كيفية التصريح الضريبي مع تبسيط المساطر الإدارية من أجل إنجاح عملية انخراط الفئات المستهدفة في نظام المساهمة المهنية الموحدة لما يكتسيه هذا النظام من أهمية بالغة في ضمان الحماية الاجتماعية لهم ولأفراد عائلاتهم. كما عرف هدا اللقاء الدي حضره ممثلي المهنيين تقديم عروض مفصلة من طرف كل من المديرية الإقليمية والجهوية للضرائب، ، رئيس ووكالة الضمان الاجتماعي بأزرو, تضمنت الشروحات عن كيفية التصريح الضريبي من خلال البوابة الرقمية المخصصة لذلك و الإجابة لجميع تساؤلات المتدخلين الذين أعربوا عن استحسانهم لهذا الورش و استعدادهم للانخراط فيه.