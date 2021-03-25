جمعية أصدقاء وادي إفران تخلد اليوم العالمي للغابات و اليوم العالمي للهياه بمدينة إفران

تخليدا لليوم العالمي للغابات الذي يصادف يوم 21 مارس من كل سنة و اليوم العالمي للماء المنظم سنويا يوم 22 مارس, نظمت جمعية أصدقاء وادي إفران بشراكة مع نادي اليونيسكو بالأطلس و جمعية لأصدقاء محمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس يوما تربويا وتحسيسي حول موضوع ضرورة « استعادة الغابات: سبيل للتعافي والرفاه » و موضوع « تثمين المياه ».

نظم هذا اليوم التربوي التحسيسي لفائدة تلامذة مؤسسة « Le Murie » و ذلك بدعم و مساهمة كل من المديرية الإقليمية للمياه و الغابات بإفران, إدارة المنتزه الوطني بإفران و المركز الوطني للأحياء المائية و تربية السمك.

من أهم الأنشطة التربوية التي نظمت لفائدة الأطفال خلال هذا الايوم التربوي: التعريف بأهمية الغابات و المياه في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية للإنسان, التعرف على مختلف أنواع الأشجار التي يحتضنها منتزه وادي إفران الذي يعتبر منطقة رطبة مصنفة دوليا بلائحة رامسار, التعرف على مختلف الأحياء المائية التي تعيش بمياه واد تيزكيت العابر لوادي إفران و التي تعتبر مؤشرا علميا على جودة و نقاوة هذه المياه التي استغلت بنفس المناسبة باستزراع فراخ سمك التروثة « Truite Arc-en-ciel » بمشاركة الأطفال المشاركين في أشغال هذا اليوم التربوي التحسيسي,

محمد الدريهم