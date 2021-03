النكرة البشرية

شحلال محمد

لا تسلم لغة الضاد أسرارها إلا باستيفاء جملة من الشروط،وعلى رأسها القواعد النحوية.وهكذا فإن قراءة غير سليمة للنصوص العربية، ترتب في الذهن معاني بعيدة عن الصواب، أو مناقضة للمقاصد الحقيقية،فكيف إذا تعلق الأمر بكتاب الله أو أحاديث الرسول عليه السلام أو أشعار العرب على سبيل المثال؟

يقصد بالنكرة في قواعد اللغة ما كان أمرا شائعا وغير محدد،ولا يصبح معروفا إلا بإدخال،،أل،،عليه أو إضافتة إلى غيره،وهذا أمر سرعان ما يتيسر بالنسبة لدارس العربية.

أما النكرة ،،الاجتماعية،،فيجسدها بعض الأشخاص الذين انسلخوا يوما عن جلودهم السميكة وبالتالي عن دونية جلية، ليطفوا فجأة على مسرح الأحداث مثيرين في النفوس أسئلة سوريالية.

إن النكرات البشرية فوق الحصر منذ قيام الخليقة،ولكن لا أحد مخول لينتقص من قدرها ،احتراما لآدميتها وأقدارها التي لا يمتلكها إلا الله فيقررها كيف يشاء.

لقد حصلت تطورات مثيرة في مجتمعنا، جعلتنا نخرج عن القاعدة، للحديث عن نماذج من هذه النكرات البشرية التي تأست بنظيرتها النحوية فانتقلت من التعميم إلى التخصيص.

كان معظم الناس عندنا أسارى شعور فطري بالنقص، وظلوا يتصرفون وفق هذه القناعة ليكتفوا بما تسمح به حياة الهوامش،معتقدين أن قدرهم لا يجود بأكثر من هذه الهوامش، بما فيها الانزواء خلال اللقاءات المتواترة في المناسبات المختلفة،حيث يفضلون الأماكن الخلفية المخصصة عرفيا للبسطاء وقليلي الاعتبار.

ليست،،أل،،التعريف أو الإضافة هما من أخرجا النكرات البشرية من دائرة،،العوام،،وإنما هي أمور عديدة،يأتي،،الخارج،،في مقدمتها،كما ينعت سائر الناس إخواننا العاملين بالمهاجر.

وبعيدا عن نية الانتقاص من قدر المهاجرين الشباب خاصة،والذين بينهم مئات من ذوي المستويات الدراسية المختلفة بما فيها التعليم العالي،فإن الحديث يهم النماذج التي تنسحب عليها الشروط دون غيرها.

لقد سمحت الهجرة لبعض الأشخاص بتطليق زمن الحرمان،والقطع مع كل ما كان يرتبط بالوضعية القديمة،وكأنهم تمثلوا مقولة كارل ماركس المأثورة: ليست أفكارنا هي التي تحدد وجودنا، ولكن وضعنا المادي هو الذي يملي علينا أفكارنا.

نعم،فلقد كان تحسن الوضع المادي عاملا رئيسيا في تغير مستوى العيش، ونمط التفكير لدى هؤلاء الأشخاص الذين استطاعوا أن يحدثوا شرخا قويا في التقاليد والعادات المتوارثة بفضل ،،العملة الصعبة،،ولا غرابة في ذلك،فقد سئل أحد الاقتصاديين الأنجليز :what’s money? فأجاب :

Money is what money does.

والمعنى: ماهي النقود؟ فأجاب:

النقود هو ما تفعله النقود !

هذا التعريف ليس تعريفا دقيقا للنقود من الناحية الاقتصادية،ولكنه يلخص ،،فعلتها،،في النفوس وفي كل أوجه الحياة !

لن أخوض في كل ماحققه بعض النكرات البشرية من إنجازات-زادهم الله من أفضاله-،بل سأقتصر على التأثير الذي مس المرأة من جراء الانقلاب المفاجىء الذي أحدثته النقود على وجه التحديد.

لقد كانت المرأة أكبر ضحايا ،،الخارج،،ذلك أن الفتاة التي كانت تمني النفس بشريك يستوفي أهم الشروط ،وفي مقدمتها تقارب الأعمار والأأفكار،قد دخلت قاعة انتظار طويل ،لعل مطلقا أو مسنا تحركه،،الغواية،،ليدفن وهنه في مستقبل فتاة ضاعت أحلامها وتبخر أملها في حياة رومانسية، ليطلب يدها مزهوا بعدم تجرؤ العائلات على رد طلبه، لأن بطاقة الإقامة تعفيه عن التفاوض الروتيتي مع أهل العروس،حيث تصبح التنازلات بدون حدود!

لقد ضحت عشرات الطالبات الجامعيات بطموحاتهن من أجل التخلص من العنوسة ،عبر الارتباط بشخص ليس في حوزته وسجله الاجتماعي غير أوراق الإقامة،ولا ضير أن يكون في سن والدها كما حصل ويحصل في حالات كثيرة.

أمام عيني حالات محددة، تؤدي فيها فتيات حسناوات ضريبة العنوسة التي طال أمدها لأسباب عديدة، أهمها بطالة الشباب الذين اضطروا لترك المجال فارغا لنكرات بشرية تنهش أجساما غضة سلمها الحظ العاثر لغير مستحقيها.

لقائل أن يرد بأن الاقتران برجل مسن ،خير من تأخير الزواج،لكن هل اقترب أحد من هؤلاء البئيسات اللواتي أكرهن على الاستسلام لمصير لم يخطر يوما على بالهن ؟

إن هؤلاء الزيجات يعانين في صمت، ولا يملكن خيارا آخر غير قبول الأمر الواقع،وإن كان العديد منهن لا يترددن في إيقاف مسلسل الزيجة القسرية في مجتمعات الغرب التي لا تجتهد في مجال الحريات الشخصية.

لقد أصيب كثير من النكرات البشرية في كبريائهم بعد انتشاء عابر في ،،اقتناء،،سبايا المال ،حيث إن العديد منهن قد تخلصن من أزواج خلقوا لغيرهن،بما في ذلك الخيانة وافتعال كل أسباب الفرقة.

إن المتأمل في أوضاع الفتيات الصاعدات،ليشعر بالألم وهو يرى حظوظهن في الزواج تتضاءل يوما بعد يوم،مما يشجع معظمهن على الارتماء في أحضان الرذيلة المبكرة مدفوعات بوسائل التواصل التي قربت المسافة بين الناس،وفتحت باب الانحلال الخلقي على مصراعيه،فهل يعيد المستقبل للفتاة عزتها وكرامتها؟ أم أن قدرها أن يصبح الخلاص على أيدي النكرات البشرية التي ليس بيدها من مقومات،،العشرة،،إلا المال الذي فعل في العلاقات الاجتماعية أفاعيل،قال عنها أحمد شوقي يوما:

المال حلل كل غير محلل حتى زواج الشيب بالأبكار