2.552.017 شخصا استفادوا من الحقنة الأولى من اللقاح ضد كورونا و 23.667 من الحقنة الثانية، وزارة الصحة تدعو إلى مزيد من الحيطة لمواجهة ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد

عبدالقادر كتــرة

بعد إعلان ائتلاف المختبرات المسؤول عن المراقبة الجينية وتتبع السلالات المنتشرة على المستوى الوطني، عن كشف 21 متحورا جديدا من السلالات الإنجليزية، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة لمواجهة ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وسجلت، في هذا السياق، أن العدد الإجمالي لحالات هذه الطفرات وصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها إلى حد الآن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جهاز المراقبة الجينومية وذلك في إطار استراتيجية المراقبة الجينومية التي وضعتها وزارة الصحة للبحث عن طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد، لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي بالمغرب.

وبعد أن ذكرت وزارة الصحة بأن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا بالمغرب، دعت جميع المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من اليقظة، لافتة إلى أن البلاد في خضم عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وأن المناعة الجماعية لم يتم تحقيقها بعد.

كما شددت الوزارة، يضيف المصدر، على ضرورة الاستمرار في الامتثال الصارم للتدابير الوقائية، من خلال ارتداء الكمامة الواقية بطريقة سليمة، واحترام التباعد الجسدي (أكثر من متر واحد) وكذا غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

ودعت الوزارة كذلك، وفق البلاغ، عموم المواطنات والمواطنين إلى تجنب التجمعات غير الضرورية وحث كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة على الالتزام أكثر بالإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين22 فبراير 2021، ، عن تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و633 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من التلقيح مليونين و552 ألف و017 شخصا (الجرعة الأولى). وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 23 ألفا و667، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 481 ألف و263 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 465 ألف و297 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8559 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، لتشمل الفئات العمرية ما بين 60 و64 عاما، والحاملين لأمراض مزمنة، مشيرة إلى أن هذه العملية ستبدأ من الأربعاء المقبل.

وحتى مساء يومه الإثنين، بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد 2.552.017 شخصا، فيما استفاد 23.667 شخصا من الحقنة الثانية.

ووفق إحصاء، وصل عدد مجموع الجرعات التي تلقاها المغرب 7 ملايين، حتى 11 فبراير الجاري.