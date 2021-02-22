مروان زنيبر

تأكد رسميا قيام السويسري جياني ايفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيارة عمل رسمية الى المغرب يومي الاربعاء والخميس 24و 25 فبراير 2021… وتدخل هذه الزيارة في اطار تعزيز العلاقة المتينة التي تربط الهيئة الدولية الفيفا بالمسؤولين المغاربة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الوقوف على افاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والأفريقية.

وذكر بلاغ صحفي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشره الموقع الرسمي لهذه الأخيرة، أن رئيس « فيفا » سيحل ببلادنا يومي الأربعاء والخميس 24 و25 فبراير 2021، كاشفا أن الزيارة تدخل في إطار « تعزيز العلاقة المتينة التي تربط الهيئة الدولية فيفا بالمسؤولين المغاربة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم » وكذا الوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية.

وكان من المرتقب أن يزور جياني إنفانتينو الجزائر بداية الأسبوع المقبل، لكنه ألغى زيارته، لأسباب مجهولة، ليقرر القدوم إلى المغرب، منتصف الأسبوع المقبل، ليعلن اتحاد الكرة عن تأجيل زيارة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلى الجزائر، وحسب بلاغ للاتحاد الجزائر فإن تأجيل الزيارة يرجع إلى أسباب طارئة وخاصة…

الغريب في امر هده المستجدات ، ان النظام البئيس للعسكر الجزائري، مباشرة بعد خبر زيارة جياني ايفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للمغرب ، لم يتقبل صفعة الغاء زيارة الجزائر، و سارعت الاقلام الاعلامية المأجورة للعسكر، في نسج اخبار زائفة، و قامت بحشر نفسها في كل قضية تهم المغرب و المغاربة، خاصة بعدما تأكد تفضيل رئيس الاتحاد الدولي ايفانتينو المغرب على الجزائر…

هدا وفي سابقة من نوعها، لم تستسغ عصابة العسكر- تفضيل جياني إنفانتينو المغرب عن الجزائر – وذهبت قناة » الشرور » الناطقة باسم العسكر الى تكذيب خبر الزيارة التي كانت مرتقبة الى الجزائر بتاريخ 21 و22 فبراير الجاري، بل وذهبت الى ابعد حد ، عندما قالت بالحرف ، ان زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني الى الجزائر والدي اعلن عنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم » الفاف » عبر موقعه الرسمي، كانت مجرد اشاعة ، واضافت ان زيارة رئيس الاتحاد الدولي الى الجزائر ، لم تكن موجودة اطلاقا ضمن زيارة رئيس الفيفا الى القارة السوداء مما يدعو الى طرح اكثر من علامة استفهام ،حول التضارب في الاقوال بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، و اعلام العسكر المأجور الدي يحاول بشتى الطرق تبني مواقف غريبة ضد المغرب ، ولو كلفه دلك تكذيب مؤسسات عمومية جزائرية قائمة بداتها….حتى ولو كانت الإذاعة الوطنية الجزائرية ، وجريدة النهار ، والبلاد و غيرها من الوسائل الاعلامية التي اكدت زيارة الرجل الاول في اعلى هيئة كروية الى الجزائر تدوم يومين…..