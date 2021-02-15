بلاغ : فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم

بسم الله الرحمن الرحيم

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون »

في 1 رجب 1442 هـ

الموافق 13 فبراير 2021 م

بلاغ

» فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «

على اثر التطاول الاخير لوسيلة إعلامية أجنبية على شخص و حرمة ملكنا الهمام سبط الرسول الأمين أمير المؤمنين إبن أمير المؤمنين إبن أمير المؤمنين حامي الملة و الدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و حفظه سليل الدوحة العلوية الشريفة و رمز الأمة، تعلن الطريقة الصوفية العلوية المغربية باسم شيخها و ممثلها العام بالمملكة المغربية الشريف سعيد ياسين و مقدمها و مريدها و منتسبيها و محبيها من داخل و خارج المملكة على ادانتها الشديدة لهذا التصرف الصبياني الجاهلي المُسْتَهْتِرْ بقيم الأخلاق و الأعراف و الحُرْمَةِ و المواثيق و كذا بالإلتزام بالحد الأدنى من أصول المهنة و أخلاقها. و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على حجم ظلمات الأوهام التي تعيشها هذه الفئة و التي خَابَتْ أَمَانِيهِمْ، و البعيدة كل البعد عن منهج » حُسْن الجِوار و الحِكْمَة » الذي أُسُسُهُ التعاون، و أوصى به رسول الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و الدين الحنيف، و التَّبَصُر في المصالح المشتركة و الخير للشعبين.

فاللهم احفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس و أسْدُلْ عَلَيهِ يا الله مِنْ سِتْرِك الجَمِيل و آتِهِ كِفْلاً من رحمتك و أُرْزُقْهُ نُورًا دَائِمًا تَتَّضِحُ بِه سُبُلَ النَّصْرِ و الخَيْرَاتْ و حقق ما يصبوا إليه من خيرللأمة المغربية بحق « فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » و ببركة « إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ ».

الطريقة الصوفية العلوية المغربية

الناطق الرسمي

الشريف رضوان ياسين