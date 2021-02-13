بيان العصبة الامازيغية لحقوق الانسان 13 فبراير 2021

بويزكارن في 13 فبراير 2020

العصبة الامازيغية لحقوق الانسان –المغرب

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي يوم السبت 13 فبراير 2021 بمدينة بويزكارن . وقد تدارس عدد من المستجدات الحقوقية وطنيا ودوليا واصدر البيان التالي :

.1 تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن ادانتها للخطاب العدائي التشهيري الذي يمارسه الاعلام الرسمي الجزائري ضد الثوابت الوطنية للمغرب وضد جلالة الملك محمد السادس ، ونعتبر في العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ان من واجب الجيران الجزائريين احترام حسن مبدأ حسن الجوار و استحضار التاريخ والمصير المشترك الذي يجمع البلدين وان تأجيج الفتن والضغائن ونشر الكراهية بين الشعبين لايخدم بناء الاتحاد المغاربي ولا ينسجم مع متطلبات تنمية البلدين.

2. تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من المجتمع المدني والسياسي الجزائري المستقل ادانة الاستهداف المتكرر للمغرب ورموزه ومؤسساته الدستورية و ان يعمل على بناء مغرب كبير متعاون ومتضامن بعيدا عن العقلية العسكرتارية و خطابات الحرب الباردة.

3. تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الانتصارات الديبلوماسية التي حققها المغرب في كل المستويات القارية والدولية في سبيل احقاق الحقوق المغربية وربح رهان بناء مغرب موحد ونامي .

4. تشيد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بمجهودات الدولة المغربية والسلطات الصحية من اجل توفير اللقاحات ضد وباء كرونا و تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الأجواء الإيجابية التي تمر بها عملية تلقيح المغاربة من اجل الحصول على مناعة جماعية ضد هذا الوباء العالمي.

5. تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن امتنانها العميق لجهود الأطر الصحية (ممرضين أطباء تقنيين عمال ..) وتضحياتهم الكبيرة ووطنيتهم العالية طيلة الشهور الماضية في التصدي وفي الصفوف الامامية لوباء كورونا .

6. تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطالبتها الدولة المغربية بطي صفحة معتقلي الحركات الاجتماعية والصحفيين بالمغرب وإقرار عفو شامل عن جميع المعتقلين و بدء صفحة حقوقية جديدة تنسجم مع الصورة الإيجابية لبلادنا لدى المنتظم الدولي .

7. تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الدولة المغربية إقرار قوانين انتخابية ديموقراطية ومنصفة تمكن من افراز نخب سياسية جديدة متشبعة بالقيم الديموقراطية و قادرة على التعبير عن متطلبات المواطنين وامالهم . مع إعطاء المرأة المغربية مكانة لائقة ومؤثرة في ثنايا القوانين الانتخابية في اتجاه إقرار المناصفة والمساواة الكاملة بين الجنسين في الوصول الى المسؤوليات الانتدابية التمثيلية.

امضاء :

المنسق الوطني للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان انغير بوبكر