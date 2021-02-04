عقار الشرق تبلغ زبنائها الكرام أن الأشغال بمشروع المنزه 3 قد انتهت و كذلك الإجراءات الإدارية المرافقة للتسليم
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يسعد مجموعة عقار الشرق أن تبلغ إلى علم زبنائها الكرام أن الأشغال بمشروع المنزه 3 قد انتهت و كذلك الإجراءات الإدارية المرافقة للتسليم.
و بهذه المناسبة، نطلب من زبنائنا الكرام اللذين قاموا بحجز منازلهم بالمشروع السالف الذكر ربط الإتصال بمكتبنا بوجدة إبتداءاً من اليوم و ذلك من أجل تحضير الإجراءات اللاَّزمة لتسليم منتوجاتهم و الذي من المتوقع أن يبدأ في غضون الأيام القادمة.
كما نحيط علما زبنائنا الكرام بمشروعي رياض اڭدال و لاڤيردا الداخلة ان التسليم سيكون في الفصل الثاني من هذه السنة.
مجموعة عقار الشرق، دائما ملتزمون بالوفاء بالتزاماتنا.
أرقامنا الهاتفية :
0536680008 / 0661313452
: أو زيارة مكتبنا
– شارع علاّل بن عبد الله إقامة الريان « مقهى طروكاديرو » الطابق الخامس.
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