عقار الشرق تبلغ زبنائها الكرام أن الأشغال بمشروع المنزه 3 قد انتهت و كذلك الإجراءات الإدارية المرافقة للتسليم

إعلان

يسعد مجموعة عقار الشرق أن تبلغ إلى علم زبنائها الكرام أن الأشغال بمشروع المنزه 3 قد انتهت و كذلك الإجراءات الإدارية المرافقة للتسليم.

و بهذه المناسبة، نطلب من زبنائنا الكرام اللذين قاموا بحجز منازلهم بالمشروع السالف الذكر ربط الإتصال بمكتبنا بوجدة إبتداءاً من اليوم و ذلك من أجل تحضير الإجراءات اللاَّزمة لتسليم منتوجاتهم و الذي من المتوقع أن يبدأ في غضون الأيام القادمة.

كما نحيط علما زبنائنا الكرام بمشروعي رياض اڭ‍دال و لاڤ‍يردا الداخلة ان التسليم سيكون في الفصل الثاني من هذه السنة.

مجموعة عقار الشرق، دائما ملتزمون بالوفاء بالتزاماتنا.

أرقامنا الهاتفية :

0536680008 / 0661313452

: أو زيارة مكتبنا

– شارع علاّل بن عبد الله إقامة الريان « مقهى طروكاديرو » الطابق الخامس.