جهة فاس مكناس – انعقاد الجمع العام التجديدي لهياكل مرصد الصحافة والاعلام تحت شعار: (الاعلام مدخل لدمقرطة الحياة العامة وإرساء أسس العدالة الاجتماعية والتنموية)

في اطار الدينامية التنظيمية والإعلامية التي بصمت نشاط وعمل مرصد الصحافة والاعلام بجهة فاس مكناس والذي يضم ثلة من الصحافيين المهنيين والمراسلين بالمنابر الإعلامية الوطنية بالإضافة الى مدوني بعض المواقع الالكترونية جهويا التأم يوم الجمعة 29 / 1 / 2021 بمدينة افران الجمع العام التجديدي للمرصد الذي حضره الصحافيون والمراسلون المنتسبون اليه جهويا

افتتح الجمع العام التجديدي بعرض التقرير الادبي من طرف الأخ محمد الخولاني رئيس المرصد الذي تطرق فيه لمجمل الأنشطة الإعلامية والتأطيرية والتنظيمية والتواصلية والتكوينية التي غطت الفترة الانتدابية للمكتب الحالي والتي استطاع المرصد ان يراكم فيها العديد من الإنجازات الصحفية والإعلامية التي رصدت مجموعة من القضايا الاجتماعية التي أخذت باهتمام الراي العام جهويا وذلك بفضل مجهودات الجسم الصحفي والإعلامي داخل المرصد معتبرا ان مصداقية المرصد مرتبطة بوثوقيه التغطيات الإعلامية والالتزام بأخلاقيات المهنة

بعد ذلك تم عرض التقرير المالي الذي رصد مختلف الجوانب التدبيرية المرتبطة بالجانب المادي على مستوى المداخيل وابواب الصرف وكذا على مستوى الشراكات المبرمة بالإضافة الى الجرد التفصيلي لكل العمليات البنكية المنجزة مما اعطى صورة ايجابية عن الحكامة التدبيرية المرتبطة بأمانة المرصد

وبعد مناقشة التقريرين والمصادقة عليهما بالإجماع تم انتخاب مكتب جديد للمرصد جاءت تشكلته كالتالي

الرئيس / محمد الخولاني

نوابه / محمد ديدي العلوي – عثمان لشهب – يسرى بوكرين – حسن جبوري – سعيد الحجام – أشرف بوجابر

الامين / ادريس بداوي

نائباه / اشرف محبوب – زهير اخزو

المقرر / محمد الدريهم

نائبته / اميمة ابزازن

المستشارون المكلفون بمهام

*سعيد الخولاني – مكلف بالعلاقات الخارجية

*ياسين عشير – مكلف بالسويق والمونطاج

*محمد صديقي – مكلف بالتصوير

*يونس العقيوي – مكلف بالمجال الرياضي

وفي نهاية اشغال الجمع العام تمت تهنئة الأخ الخولاني محمد على إعادة انتخابه رئيسا لمرصد الصحافة والاعلام بالإضافة الى أعضاء المكتب المنتخب للمرصد .

/ حسن جبوري