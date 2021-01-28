جلالة الملك يشرف على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 ويتلقى الجرعة الأولى من اللقاح

عبدالقادر كتــرة

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 28 يناير 2021، بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وبهذه المناسبة، تلقى جلالته الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (30 مليون، على أن يتم تلقيح حوالي 80 في المائة من السكان)، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

وتوصل المغرب الجمعة الماضي، بأولى دفعات اللقاح البريطاني « أسترا-زينيكا » الهندي الصنع من جمهورية الهند تضمنت مليونان جرعة، فيما توصل، الأربعاء 27 يناير 2021، بالدفعة الأولى من لقاح « سينوفارم » من جمهورية الصين الشعبية تضمنت 500 ألف جرعة.

ووقع المغرب عقودا مع الشركة البريطانية ومختبر الأدوية الصيني سينوفارم، من أجل اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحات، بهدف تطعيم حوالي 25 مليون مغربي، من مجموع عدد الساكنة الذي يناهز 40 مليونا.

وقالت وزارة الصحة، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعطى تعليماته بإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق والتحصين ضد مرض كوفيد-19، مجانا، بهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، أن عملية التلقيح الوطنية، التي ستتم بصفة تدريجية، تشمل الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد 19 ومضاعفاته وهم: مهنيو الصحة البالغون من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش الملكي وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق. كما ستشمل عملية التلقيح، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويشارك في عملية التطعيم أكثر من 25631 فردا من أفراد الأطقم الطبية والتمريضية، في المراكز والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، والهلال الأحمر المغربي، مع إمكانية الاستعانة بأطباء من القطاع الخاص وطلبة الطب والمؤسسات المهنية لتكوين الممرضين والهلال الأحمر والمنظمات الكشفية (7127 إطارا).

وسيتم تنفيذ استراتيجية التلقيح على مدى 12 أسبوعا بوتيرة 6 أيام من العمل في الأسبوع، وفي 4 فترات؛ تبلغ كل فترة منها 21 يوما بمعدل يبلغ ما بين 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، وكذا وضع نظام مداومة لضمان السير العادي للخدمات الصحية الأخرى.