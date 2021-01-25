الدار البيضاء : بدء توزيع اللقاح ضد كوفيد-19 على الجهات

الاثنين 25 يناير، 2021

بدأت السلطات المغربية، يوم الإثنين، بالدار البيضاء، عملية توزيع اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 على الجهات، تحسبا لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق خلال الأسبوع الجاري.

وحسب ما علم في عين المكان، فإن أولى الشاحنات المحملة بجرعات اللقاح، غادرت في الصباح الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء، حيث يتم تخزين اللقاحات في ظروف أمنية جد مشددة. وتوصل المغرب يوم الجمعة الماضي، بأولى دفعات اللقاح البريطاني « أسترا-زينيكا » الهندي الصنع من جمهورية الهند.

كما سيتوصل بعد غد الأربعاء بالدفعة الأولى من لقاح « سينوفارم » من جمهورية الصين الشعبية.

واقتنى المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة (66 مليون جرعة من اللقاح).

(ومع 25/01/2021)