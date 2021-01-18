ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الذكرى 83 لتأسيس ثانوية الوحدة – الحلقة 85

بدر المقري



أن نخص هذه الحلقة بالتذكير بالذكرى 83 لتأسيس مجموعة من المحسنين ثانوية الوحدة بوجدة ما بين 1955و 1958، فلأن ذلك يتعلق بداهة بأمرين جللين:

1– تعتبر العناية بالعمل الخيري من صميم دراسة التاريخ الاجتماعي.

2– يعتبر العمل الخيري من أسمى أشكال انتقال المعرفة إلى ثقافة.

ومما يحق أخذه بعين الاعتبار في تأسيس المحسنين ثانوية الوحدة بوجدة ما بين 1955 و1958، أن ذلك تم بالتنسيق مع الملك محمد الخامس رحمه الله الذي حرص على إخراج مبادرة المحسنين في صيغة ظهير سلطاني، كما أنه أهدى الحاج أحمد برابح رئيس لجنة المحسنين شيكا قوامه نصف مليون فرنك فرنسي. كما أن التنسيق تم مع الزعيم المهدي بنبركة (1920-1965)، الذي اختار اسم (الوحدة) تيمنا بمشروع (طريق الوحدة) الرابط ما بين (فاس) و (كتامة)، وقد كان رائده.

وأعضاء لجنة المحسنين التي تكفلت ببناء ثانوية الوحدة بوجدة ما بين 1955 و1958، هم:

– الرئيس \ أحمد برابح.

– أمين المال \ عبد القادر بن المكي المقري.

– المستشارون \ محمد دندان-مصطفى سكيكر-محمد بن الطاهر الراشدي-مصطفى الصغداوي-مبارك بن الخثير-احميدة بنعلي مني-أحمد مزيان-عبد القادر بن البشير-أحمد بوشطاط-عبد الله الوزاني-محمد ولد علي العربي(الخياط)-بنيونس جدايني-محمد الميري.

ونجد في الصورة وقوفا من اليمين: أحمد برابح-محمد دندان-لم أعرفه-عبد القادر بن المكي المقري-مصطفى سكيكر-أحمد مزيان-محمد بن الطاهر الراشدي-مصطفى الصغداوي \ جلوسا من اليمين: محمد ولد

علي العربي (الخياط)-عبد الله الوزاني-محمد بنحدو-مبارك بن الخثير.

ولعل من أخلاقيات الذاكرة الجماعية أن يبادر القائمون على شؤون التربية والتكوين بوجدة إلى وضع أسماء أعضاء لجنة المحسنين في لوحة رخامية عند أبواب ثانوية الوحدة الإعدادية.