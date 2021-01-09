في أفق افتتاح قنصلية بالداخلة، مساعد كاتب الدولة الأمريكي في زيارة للعيون عاصمة الصحراء المغربية

عبدالقادر كتــرة

حلّ مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، « ديفيد شينكر »، صباح اليوم السبت 09 يناير 2021، بمدينة العيون، عاصمة الصحراء المغربية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الحسن الأول بالعيون، والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات.

وقام مساعد كاتب الدولة الأمريكي، نقلا عن وكالة المغرب العربي للانباء، بعد ذلك بجولة في مدينة العيون، لاسيما الحي الدبلوماسي الذي يحتضن قنصليات عدد من الدول، حيث زار مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا « شينكر » كذلك مقر بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (مينورسو).

وفي تصريح صادم للنظام العسكري الجزائري خلال زيارته للجزائر، أمس الجمعة 08 دجنبر 2021، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا « ديفيد شينكر »، في ندوة صحفية بالعاصمة الجزائرية، أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقاربة شجاعة.

وأضاف « شينكر » أن « الولايات المتحدة تعتقد أن المفاوضات السياسية هي الوحيدة القادرة على حل الأزمة بين المغرب والبوليساريو »، مشيرا أن « هذه المفاوضات يجب أن تكون في إطار خطة الحكم الذاتي المغربي ». على حد تعبيره.

ونفى شنكير، وجود خطة أمريكية لإقامة قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية، مؤكدا أن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا « افريكوم » لم تتحدث عن نقل مقرها الى الصحراء الغربية، مشددا على أن سياسة الإدارة الأمريكية ثابتة فيما يخص منطقة شمال إفريقيا، خاصة بالنسبة للجزائر التي تلعب دورا مهما ومثمرا في القارة. على حد وصفه.

وسبق للبيت الأبيض أن أعلن ، الخميس 10 دجنبر 2020، في بيان، أن الولايات المتحدة « باتت اعتبارا من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء ».

وذكر بيان للبيت الأبيض أن « الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء ».

وأضاف « لذلك اعتبارا من اليوم تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء ».

وتابع البيان: « تعتقد الولايات المتحدة أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن ».

وحث البيت الأبيض « الأطراف على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين ».

وأبرز: « لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء، وتحقيقا لهذه الغاية ستفتح قنصلية في إقليم الصحراء في مدينة الداخلة لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب ».

وبناء على ذلك، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: « بموجب السلطة المخولة لي بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة أعلن بموجب هذا أن الولايات المتحدة تقر بأن إقليم الصحراء هو جزء من المملكة المغربية ».