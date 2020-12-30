أول كلية متعددة التخصصات تعزز المؤسسات الجامعية للدراسات العليا والبحث العلمي بالصحراء المغربية

عبدالقادر كتــرة

أعلن حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، خلال انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية العيون بمدينة بوجدور، حسب جريدة « الأسبوع » الأسبوعية عن إنشاء كلية متعددة التخصصات سيتم افتتاحها السنة القادمة (2021)، بمساهمة مجلس الجهة الذي يسعى إلى تحقيق نتائج ومنجزات تمثل سابقة على مستوى إقليم بوجدور.

وقال ولد الرشيد، أن تنزيل الاتفاقيات المبرمة مع مجلس الجهة خلال السنوات الأخيرة، مكن من تعزيز العرض الجامعي لأقاليم الجهة والمساهمة في تقوية العرض التعليمي الجامعي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، من خلال الشراكات والاتفاقيات التي يتم إبرامها بين كافة المتدخلين.

وأكدت عزيزة أبا، رئيسة لجنة التعليم بمجلس الجهة، حسب نفس المصدر، على أن مساهمة المجلس تأتي من منطلق الإيمان بدور الجامعة في تنزيل الجهوية المتقدمة التي تطمح إليها المملكة المغربية، مضيفة أن هذا الرهان لا يتأتى إلا من خلال ضمان العدالة المجالية بين مختلف أقاليم الجهة، وتوفير المقاعد الجامعية الكافية لاستيعاب حاجيات جميع طلبة الجهة.

كما تم ّ، خلال الأيام القليلة الماضية، تدشين فروع الكلية متعددة التخصصات بإقليم بوجدور بالصحراء المغربية، المدرسة العليا للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للاقتصاد والتدبير بمدينة بكلميم، فيما ستشهد مدينة سيدي إفني افتتاح كلية للعلوم التطبيقية، وستحتضن آسا كلية متعددة التخصصات، الأمر الذي سيخفف الكثير من الضغط على مدينتي أكادير ومراكش.

هذه المؤسسات العلمية العليا ستخفف من الصعوبات الكثيرة التي تعيق تنقلات طلاب هذه المدن لإتمام دراستهم الجامعية، كما أن هذه الجامعات ستفتح أبواب آخري أمام الطلاب من كافة المدن المغربية، من أجل إتمام دراستهم بالصحراء المغربية.