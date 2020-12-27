محمد الوفا وزير التربية السابق في ذمة الله

عزيز باكوش

انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الأحد 27 دجنبر 2020 وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا بعد إصابته بفيروس كورونا.

الفقيد من مواليد مدينة مراكش سنة 1948, سياسي ودبلوماسي مغربي. انتخب نائبا برلمانيا بين 1977 و1997 .كما شغل الراحل الوفا ما بين 2000 و2004 منصب سفير المغرب بالهند قبل أن يعين سفيرا في إيران سنة 2006، ثم سفيرا للمملكة في البرازيل. شغل منصب وزير التربية الوطنية بين 3 يناير 2012 – 10 أكتوبر 2013. قرر حزب الاستقلال توقيفه من مهامه الحزبية في يوليو 2013 « لعدم خضوعه لقرار الحزب » تحت قيادة أمينه العام السابق حميد شباط, القاضي بتقديم جميع وزراء الحزب الاستقالتهم. شغل منصب وزير منتدب مكلف بالشؤون العامة والحكامة بعدها . غاب عن الحياة السياسية في السنوات الأخيرة تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون