المملكــة المغربيــة

وزارة الفلاحـــة والصيــــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات

25 دجنبر 2020

بــيــان صحفي

إقليم جرسيف : زيارة ميدانية لمشاريع التنمية الفلاحية لسلاسل الحليب و اللوز

وحدة معالجة الحليب بسعة إجمالية تقدر ب 30 طن في اليوم, في مراحلها النهائية

غرس 1000 هكتار من اللوز في إطار مشروع تنمية سلسلة اللوز بدائرة تادارت بإقليم جرسيف

قام السيد محمد الصديقي, الكاتب العام لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه الغابات مرفوقا بالسيد حسان بالماحي, عامل صاحب الجلالة على إقليم جرسيف, و السيد محمد جوهري, النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق و السيد رشيد بنعلي نائب رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية و السيد أحمد معزوزي رئيس المجلس الإقليمي بجرسيف, يوم الجمعة 25 دجنبر 2020 بزيارة ميدانية للوقوف على تقدم أشغال عدة مشاريع للتنمية الفلاحية.

يندرج المشروع الأول في إطار مشاريع الدعامة الثانية للمخطط الفلاحي الجهوي, و يهم تنمية سلسلة الحليب بإقليم جرسيف باستثمار إجمالي بلغ 55,63 مليون درهم. أنجز هذا المشروع الذي بلغ مراحله النهائية , في إطار الشراكة مع التنظيم المهني » التجمع ذو النفع الاقتصادي حليب جرسيف » و ذلك لفائدة 2500 فلاح منحدرين من الجماعات الترابية تادارت, جماعة تادارت و هوارة ولاد رحو – و لمريجة و صاكا و راس لقصر.

يضم المشروع بناء و تجهيز وحدة لمعالجة الحليب بسعة تقدر ب 30 طن في اليوم, اقتناء معدات للتبريد, تجهيو 10 مراكز لجمع الحليب بالإضافة إلى برمجة تكوينات و أيام تحسيسية لدعم و تقوية عملية التلقيح الصناعي

يرتقب أن يمكن المشروع من تنمية سلسلة الحليب سواءا على مستوى الإنتاج و التثمين بإقليم جرسيف , كما يرتقب أن يحسن الوضعية السوسيو اقتصادية عبر خلق وتنويع مصادر الدخل لمنتجي الحليب و الساكنة و خلق فرص الشغل و كذا دعم التنظيمات المهنية لمنتجي الحليب لتقوية و تأهيل سلسلة الحليب في السوق الداخلي.

يهم المشروع الثاني تــنــمية شــجرة اللــوز بــــدائرة تادارت إقــلــيم جــرســـيف على مساحة 1000 هكتار باستثمار إجمالي بلغ 19 مليون درهم . يوجد هذا المشروع في مراحله النهائية حيث سيستفيد 560 فلاح من غرس 1000 هكتار من اللوز و من بناء وحدة للتثمين و من معدات فلاحية و لوازم صغيرة.

يرتقب أن يمكن هذا المشروع من تحسين إنتاجية أشجار اللوز لتصل 1 طن/هكتار و تحسين دخل الفلاحين ليمر من 600 إلى 13.900 درهم بالإضافة إلى خلق 21000 يوم عمل إضافي.

في إطار هذا المشروع, قام السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه الغابات بتوزيع 5 جرارات لفائدة تعاونيات التجمع ذو النفع الاقتصادي » لوز مزكيتم » الحامل للمشروع.

تندرج المشاريع التي قام السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة بزيارتها في إطار دينامية مشاريع التنمية الفلاحية التي أعطيت انطلاقتها بجهة الشرق في إطار مخطط المغرب الأخضر و أيضا مواصلة دينامية التنمية الفلاحية التي تشكل إحدى أسس الإستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي » الجيل الأخضر 2020-2030″ و التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.