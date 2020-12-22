تخصيص 88 مليار لمشاريع مهيكلة منها 44 مليار لجهة العيون الساقية الحمراء لإنجاز 270 مشروع

عبدالقادر كتــرة

تشهد الأقاليم الجنوبية المغربية محليا وإقليميا ودوليا، إقلاعا تنمويا واقتصاديا رائدا، بمساهمة كل الفاعلين التنمويين بهذه الجهات الجنوبية الثلاث متجاوزين بذلك الوضعية الطبيعية الصعبة، من مناخ وتضاريس، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يتضمن مشاريع مهيكلة، حيث تم تخصيص مبلغ 88 مليار سنتيم ، منها 44 مليار لجهة العيون الساقية الحمراء لإنجاز 270 مشروع .

جبران الركلاوي مدير وكالة الجنوب أشار إلى إنجاز الطريق السريع الأطلسي الذي يمتد من تيزنيت إلى الداخلة على طول 1111 كلم، سيمكن من ولوج السلع والأشخاص والاستثمارات وسيساهم في تعزيز البنى التحتية في الأقاليم الجنوبية.

مدير وكالة الجنوب أكد أن المناطق الصناعية بهذه الجهات تشهد دينامية مهمة، اذ تشهد المناطق الصناعية اقبالا مهما واستثمارات متعددة على حد تعبيره وذلك ضمن استغلال الطاقات المتجددة، مضيفا أن المواطن في صلب الاهتمامات النموذج الاقتصادي الجديد، حيث أوضح أن المنتوج الداخلي الخام للفرد في المنطقة يعتبر الأول في المغرب وهذا دليل على وجود دينامية اقتصادية نشيطة.

وأبرز الركلاوي أن تعزيز هذه المجهودات دعم النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويتجلى ذلك في ما تبدله السلطات العمومية والمنتخبون و الوكالة كفاعل تنموي ، من مجهودات دعم ومواكبة وانجاز مجموعة من المشاريع لتحسين الدخل بالنسبة للفئات الهشة من الشباب والنساء في إطار برامج مشاريعة تنموية مدرة للدخل وضامنة للاستمرارية ، بما فيها المشاريع الصديقة للبيئة ،سواء تعلق الأمر بالطاقات المتجددة أو تقنيات واستغلال المياه.

وأضاف المدير العام لوكالة الجنوب أن الخدمات والحق في الولوج إليها هو ثمرة لمجهودات كل القطاعات و كل الفاعلين، و جاءت جهة العيون الساقية الحمراء في المرتبة الأولى بالنسبة لسنوات التمدرس وهي الجهة الأقل نسبة للأمية على المستوى الوطني وهي الجهة الثانية على المستوى الوطني في ما يخص محاربة الفقر حيث شكل معدل الفقر 1.7 من المعدل الوطني الذي هو 4.5، وأن نسبة الولوجية إلى الخدمات الأساسية من كهرباء وماء صالح للشرب وتطهير سائل وغيره من الخدمات.

وخلص الركلاوي إلى أن افتتاح القنصليات هو مكسب كبير وتتويج للمجهودات الكبيرة التي قام بها مهندسو الدبلوماسية المغربية، حيث « إن رؤية جنوب جنوب هي التي مكنتنا من الوصول إلى عمقنا الإفريقي من خلال تجسيد واقعية التعاون بين المغرب ودول جنوب الصحراء، في اطار امتداد للعلاقات العميقة التي تربط البلدان الشقيقة والصديقة بالمغرب و ستكون فرصة سانحة لمزيد من التعاون في عدة ميادين ».