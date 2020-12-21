من معبر الكركرات، الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تعلن انخراطها في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة

عبدالقادر كتــرة

قامت الهیئة الوطنیة للمهندسین المساحین الطبوغرافیین ، الجمعة 18 دجنبر 2020، بزيارة میدانیة لمعبر الكركراتوفي إطار اضطلاعها بواجبها الوطني، وذلك في إطار تفاعلها مع مستجدات قضیة وحدتنا الترابیة ووقوفا عن قرب على عودة الحیاة الطبیعیة بهذا الشریان الحدودي، على ضوء التطورات الإیجابیة التي عرفتها وتعرفها منطقة الكركرات خصوصا، وأقالیمنا الجنوبیة على وجه العموم، ومساهمة منها في كسب رهانات التنمیة بهذه الربوع الغالية من وطننا العزيز.

الهیئة الوطنیة المهنیة عبرت، في بلاغ لها صدر في ختام الزيارة، عن » تثمینها ودعمها للعملیات السلمیة التي أدارتها القوات المسلحة الملكیة بمهنیة عالیة، تحت القیادة الرشیدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئیس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكیة، لتأمین هذا المعبر الحدودي، واستعادة حریة التنقل المدني والتجاري وتخليصه من شردمة « البوليساريو » ».

وأشادت بالتدبیر الملكي الحكیم والحازم لملف الكركرات مما أعاد لهذا المعبر الحدودي حیویته باعتبار موقعه الجغرافي الاستراتیجي الذي یشكل نقطة ربط للملكة المغربیة مع عمقها الإفریقي، وكذا دوره في تعزیز التعاون والتنمیة المشتركة التي تعود بالنفع والتقدم على جمیع البلدان والشعوب الإفریقیة الشقیقة، معبرة عن اعتزازها العمیق بالانتصار التاریخي للدیبلوماسیة الملكیة في تحصین وحدتنا الترابیة ومراكمة المكاسب المعززة للسیادة المغربیة على أقالیمنا الجنوبیة، كان آخرها كسب الاعتراف الرسمي للإدارة الأمریكیة بمغربیة الصحراء وترجمة ذلك بفتح قنصلیة لها بمدینة الداخلة.

الهیئة الوطنیة للمهندسین المساحین الطبوغرافیین أكدت على انخراطها كهیئة وطنیة فاعلة في مجالات التحفیظ، الخبرة العقاریة، الخرائطیة، التهیئة والتعمیر، البناء، العقار والتنمیة المستدامة، وفي كل المبادرات الرامیة إلى تقویة رهان التنمیة بالأقالیم الجنوبیة للمملكة، باعتبارنا ركنا أساسیا في تأمین وتحسین جودة المشاریع التنمویة الوطنیة، وفي تقویة مستوى مردودیتها الاقتصادیة والاجتماعیة.

وفي الأخير، دعت كافة الهیئات المهنیة الوطنیة باعتبارها حلقة مهمة ضمن سلسلة المتدخلین في إنتاج وتنظیم المجال، إلى التعبئة والمساهمة في كسب رهانات التنمیة بالأقالیم الجنوبیة للمملكة، لرفع التحدیات الآنیة والمستقبلیة مع الاستفادة من التجارب والمكتسبات التي حققتها بلادنا خلال العقدین الأخیرین؛

وكللت هذه الزيارة بتوقیع اتفاقیة إطار للشراكة والتعاون بین الهیئة والمجلس الإقلیمي لأوسرد تهدف إلى تجوید التهیئة، وتأهیل المجالات العمرانیة، والرفع من قدرتها على تحسین إطار عیش المواطنات والمواطنین، واستقطاب الاستثمار، وخلق الثروة من خلال المساعدة الهندسیة والتقنیة التي ستقدمها الهیئة ذات الارتباط بتدبیر المجالات المكونة لتراب إقلیم أوسرد وتنظیمها وتنمیتها، إيمانا منها بأن المضي قدما في تنمية أقاليم الصحراء المغربية أبلغ جواب على أعداء وخصوم الوطن.