مدرب النهضة البركانية يهدي فريق الرجاء ثلاث نقط على طبق من ذهب

بقلم : محمد علاوي

تعرض الفريق البرتقالي لهزيمته الأولى داخل القواعد، حيث استسلم لفريق الرجاء الذي استغل الاعطاب التكتيكية والنهج العقيم الذي اعتمد عليه المدرب السكتيوي، فلاحظنا فريقا مشتت الصفوف،متباطىء في تحرك لاعبيه، ناهيك عن الاختيارات المجانبة للصواب ،والتغييرات غير المفهومة، دون نسيان الأخطاء الفردية والجماعية، وسوء التمركز داخل رقعة الميدان، فرأينا فريقا منهكا بدنيا، لاعبون شاردون، كأننا أمام نادي من نوادي الاحياء، فلولا الحارس الحماني لكانت النتيجة كارثية. والغريب في الأمر أن المدرب لم يستطع أن يوظف لاعبيه بشكل صحيح، فكيف يمكن أن نغير وسط الميدان بقلب هجوم و نوظفه في غير مكانه. واتساءل كيف يصر على إقحام لاعبين لم يقدموا اي شيء للفريق. الرجاء البيضاوي كان أكثر تنظيم وسيطر على وسط الميدان وربح كل النزالات، وخنق لاعبي بركان بالطراوة البدنية وحسن التمركز،والانتقال السريع إلى الهجوم بسرعة. لقد أظهر المدرب ضعفا كبيرا في هذه المقابلة والتي كانت محكا حقيقيا لمدى جاهزية النادي للتنافس على الألقاب. واعتقد ان المستوى الذي قدمه في هذا اللقاء كان ضعيفا، فلم يستطع اللاعبون أن ينظموا هجمة صحيحة ،وما رأيناه هو العشوائية والارتجال ،وغياب لمسة المدرب الذي ظل تائها و عجز عن إيجاد الحلول الهجومية، واعتقد بل أجزم بأن بهذا الأداء وفي ظل غياب انتدابات وازنة، لسد مراكز الخصاص، أبرزها وسط ميدان دفاعي قوي، مدافع ايمن،وصانع ألعاب، بالإضافة إلى مهاجم على الأجنحة، غير ذلك فلا نحلم كثيرا بتحقيق أي لقب هذا الموسم مع هذه التشكلة الحالية وهذا المدرب الذي يفتقر إلى كثير من مقومات عالم التدريب .هزيمة غير مقبولة ويتحمل مسؤوليتها السكتيوي.