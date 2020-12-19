عائلة الصابوني تتقدم بتعازيها لعائلة المرحوم حسن يشوتي

بسم الله الرحمن الرحيم

» وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون » ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المشمول بعفو الله الورحوم حسن اليشوتي ، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم عائلة الصابوني الى كل افراد عائلة اليشوتي باصدق عبارات التعازي راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته وان يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا

كما نسأله تعالى ان يلهم اختنا زوجته وسائر افراد اسرته وذويه الصبر والسلوان …وانا لله وانا اليه راجعون