توفيق موسي …الذي يتكلم قليلا ويعمل كثيرا ….حب المولودية الوجدية يجب ان يكون بالقول والفعل وليس بالثرثرة

قدوري الحسين

عندما يقوم السيد توفيق موسي ابن قرية سيدي لحسن المعروفة بطينة خاصة من الرجال الذين يتميزون بربط القول بالفعل ، رجال يتكلمون قليلا لكنهم يعملون كثيرا ـ رجال لا يعرفون النفاق ، وبنبذون الرياء وحب الظهور ….فانه يمكن القول ان السيد توفيق موسي هو من هذه الطينة ، حيث جسد ابن قرية سيدي لحسن انه من الذين يعتبرون ان حب فريق المولودية الوجدية ليس مجرد ترديد الشعارات ، ليس مجرد ثرثرة في مواقع التواصل الاجتماعي ، ليس مجرد حب الظهر في المنتديات والندوات والتظاهرات …..السيد موسي توفيق يعتبر ان حب فريق المولودية الوجدية يجب ان يكون بالقول والفعل معا …ويجب ان يكون مجسدا في الواقع ….وهذا ما جعل السيد توفيق موسي يقوم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سندباد الشرق باقتناء 1000 تذكرة بمبلغ 30000 درهم …..لا لشيْ الا لأنه يحب مولودية وجدة حتى الثمالة ….ويحب الرياضة بالجهة الشرقية …..حيث كانت له مواقف رجولية في العديد من المحطات ومع العديد من الأندية الرياضية …خصوصا مولودية وجدة لكرة السلة….

لا يسعنا الا نقول للسيد توفيق موسي ….برافو ايها البطل …فمن قرية سيدي لحسن جئت لتعبر ان حب مولودية وجدة لا يكمن فقط بين ازقة وشوارع مدينة وجدة بل امتد هذا الحب ليبلغ قمم جبال سيدي لحسن ….وهو ما قمت بتجسيده قولا وفعلا