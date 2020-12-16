إعتصام 100 عامل من منجم جبل عوام على عمق 700 متر تحت الأرض، دفاعا عن حقوقهم وظروف العمل داخل المنجم

الاتحـــاد المغـــربي للشغــــل:

بلاغ

· يُعلن أن 100 عامل من منجم جبل عوام معتصمون داخل المنجم على عمق 700 متر تحت الأرض، دفاعا عن حقوقهم وظروف العمل داخل المنجم.

· يدين بشدة الموقف المتفرج والمتواطئ للوزارة الطاقة والمعادن وللسلطات المحلية.

· يطالب بفتح حوار جاد حول هذه النازلة لإنقاذ روح العمال.

يخوض عمال الشركة المنجمية لتويست المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابا مفتوحا بمنجم جبل عوام بمريرت إقليم خنيفرة، حيث يعتصم 100 عامل منذ خمسة أيام داخل المنجم على عمق يزيد عن 700 متر تحت الأرض، وحوالي 200 عامل على السطح، احتجاجا على رفض الإدارة تطبيق مقتضيات بروتوكول اتفاق تم التوقيع عليه في 2019 مع الإدارة، بحضور ممثل عن وزارة الطاقة والمعادن، وممثل عن السلطات المحلية، يطالبون من خلاله تحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، وظروف العمل داخل المنجم.

ومنذ ذلك الحين وإدارة المنجم تُراوغ في تطبيق بنود هذا الاتفاق، بعدما طالبت من العمال الرفع من مردودية الإنتاج من مادة الفضة والذهب والرصاص والزنك، وهو ما التزم به العمال حيث وصل تحقيق الأهداف المرسومة إلى 98%.

وأمام تهرب الإدارة من تنفيذ التزاماتها، دخل عمال المنجم بمختلف فئاتهم في هذا النضال البطولي، مضحين بأرواحهم داخل المنجم.

وقد وصل جبروت إدارة المنجم وتعنتها إلى حد منع وصول المؤونة إليهم من مواد غذائية وماء ودواء داخل المنجم.

إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:

تعلن تضامنها المطلق مع إخواننا المعتصمين بالمنجم،

تدين بشدة الموقف المتعنت للإدارة، والموقف المتفرج للوزارة الطاقة والمعادن والسلطات المحلية،

تحمل مسؤولية أرواح وصحة المعتصمين داخل المنجم للإدارة ولوزارة الطاقة والمعادن والسلطات المحلية، خصوصا أن بعض العمال مصابون بأمراض مزمنة، قد تزيدها تعقيدا الظرفية الوبائية لكوفيد 19،

تطالب السلطات العمومية بفتح حوار عاجل ومسؤول بهدف الوصول إلى نتائج مرضية وفك الاعتصام وإنقاذ أرواح العمال الأبرياء والمظلومين،

تطلب من كل الاتحادات الجهوية والمحلية والقطاعات المهنية والنقابات الوطنية التضامن بكل الأشكال النضالية مع إخواننا عمال المنجم، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وقد قرر الاتحاد المغربي للشغل مراسلة الاتحاد الدولي للمناجم والصناعات المعدنية، بصفته عضوا في هذا التنظيم النقابي الدولي، من أجل المؤازرة والتضامن مع عمال جبل عوام.

عاش الاتحاد المغربي للشغل.

عاش عمال جبل عوام.

الأمانة الوطنية

الدار البيضاء في 16 دجنبر 2020