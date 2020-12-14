الاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراويةUMT يؤكد تشبت الطبقة العاملة للدفاع عن الصحراء المغربية
على إثر إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارها التاريخي المتعلق الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على صحرائه؛ سجل الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة و معه الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل بارتياح كبير هذا القرار الداعم لمغربية الصحراء و المساند لقضية وحدتنا الترابية.
و جاء هذا الموقف التاريخي نتيجة حتمية لنضالات مريرة و طويلة للشعب المغربي و للحركة النقابية و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني، تشبث فيها الجميع بعدالة قضيتنا. كما يعد هذا القرار الحكيم الصادر عن دولة عضو في مجلس الأمن الدولي و لها وزنها وتأثيرها نقطة تحول كبيرة في مسار هذا المشكل المفتعل، و دعما لموقف الشعب المغربي من أجل مواصلة المعركة و النضال من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد و تحقيق الحل النهائي و الدائم باعتماد مقترح الحكم الذاتي حلا جادا و واقعيا و عادلا لتحقيق السلام الدائم والازدهار للمنطقة ككل.
و تماشيا مع موقف الاتحاد المغربي للشغل الواضح و الداعم لقضية وحدتنا الترابية، فإن المكتب الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية المنضوية تحت لواء اللاتحاد المغربي للشغل بالعيون، يعلن مايلي:
· تهنئته للشعب المغربي قاطبة على هذا الانجاز التاريخي و المكسب الكبير الذي جاء ثمرة عمل جاد و نضال مستمر و جهد كبير لجميع القوى الحية بوطننا دفاعا عن وحدته الترابية.
· ثتمينه للموقف التاريخي و الدائم للاتحاد المغربي للشغل و الداعم لقضية وحدتنا الترابية.
· تشبثه مناضلاته و مناضليه بالأقاليم الجنوبية بمواصلة التعبئة و التعريف بمشروعية قضية وحدتنا الترابية.
· تأكيده الدائم على استعداد الطبقة العاملة تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل من أجل الدفاع عن صحراءنا المغربية.
· تنويهه بالقرار المؤيد لعدالة قضيتنا و الذي سيعطي دينامية اقتصادية جديدة و اشعاعا اقتصاديا لمناطقنا الجنوبية و الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أحوال الطبقة العـــــــــاملة و يساهم في الزيادة من وتيرة التنمية.
· تثمينه للاجراءات التي اتبعتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في منطقة الكركرات في الصحراء المغربية، و التي كان لها الوقع الايجــــــابي على العاملين في مجال النقل و الأفراد الذين يستعملون هذه الطريق كمورد رزق لهم
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