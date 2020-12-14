تعازينا للدكتور محمد بن عبيد رئيس التحرير بجريدة ليكونوميست في وفاة والده

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ انتقال الحاج شهبون بنعبيد (والد الدكتور محمد بن عبيد، رئيس التحرير بجريدة ليكونومست) الى جوار ربه L’Économiste

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بتعازينا الحارة للسيد محمد بن عبيد و كافة أفراد عائلات بن عبيد و الدخيسي باحفير و الدار البيضاء راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته ويدخله فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ….كما نسأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان .

وانا لله وإنا اليه راجعون