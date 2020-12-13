الحالة الوبائية بالمغرب : (كوفيد-19).. 2012 إصابة جديدة و2925 حالة شفاء و 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 13 دجنبر، 2020

(كوفيد-19).. 2012 إصابة جديدة و2925 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2925 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 399 ألف و609 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 356 ألف و23 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 89.1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6624 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات بـ711 حالة، والرباط-سلا-القنيطرة (306)، وسوس ماسة (233)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (221)، ومراكش-آسفي (138)، وفاس مكناس (96)، إلى جانب تسجيل 75 حالة إصابة بجهة كلميم واد نون، و65 بجهة الشرق، و62 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و60 حالة بدرعة-تافيلالت، و28 ببني ملال- خنيفرة، و17 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل سبع حالات بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات سوس-ماسة، وخمس حالات بجهة الشرق، وأربع حالات بفاس-مكناس، وثلاث حالات بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، وحالتي وفاة بكل من مراكش-آسفي والعيون الساقية الحمراء، وحالة وفاة بكل من كلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1100.4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 5.5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 13 ألفا و129 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و795 ألفا و151 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 36 ألفا و962 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 61 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1038 حالة، 112 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و586 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

(ومع 13/12/2020)