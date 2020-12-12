ناشدت الاشقاء في المجتمع الجزائري إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم والاخاء، العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان بالمغرب تثمن قرار الولايات المتحدة الامريكية

عبدالقادر كتــرة

عبرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن تثمينها قرار الولايات المتحدة الامريكية فتح قنصلية ذات مهام اقتصادية بمدينة الداخلة المغربية وهو قرار تاريخي بكل امتياز سيمكن من تدفق الاستثمارات الاقتصادية الى الاقاليم الجنوبية المغربية وسيعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية المغربية كما سيفتح هذا القرار الباب مشرعا امام تسريع حل قضية الصحراء المغربية وتصفية الملف بشكل نهائي، كما ندعو الدول الاخرى وخصوصا الاوروبية الى فتح قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية المغربية .

جاء هذا في بيان صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع، يوم السبت 12 دجنبر 2020، ببويزكارن خصص لمناقشة مجموعة من المستجدات الحقوقية وطنيا ودوليا…

وعبرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن اعتزازها بالمجهودات الجبارة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ديبلوماسيا وسياسيا من أجل نصرة القضايا العادلة على الصعيد الدولي وجهود جلالته المتميزة من أجل اقرار السلام والعدل والإخاء بين الشعوب و سعيه الدائم إلى نشر قيم التعايش الديني والحوار الحضاري بين الثقافات والامم في كل مناطق العالم.

بيان العصبة الامازيغية لحقوق الانسان طالب من المجتمع المدني والسياسي المغاربي البدء في خطوات عملية تنسيقية من أجل تقريب وجهات النظر بين الاشقاء المغاربيين من أجل بناء مغرب كبير متكامل متضامن وتجاوز مخلفات الخطابات التفريقية والتمزيقية التي تؤخر تقدم شعوبنا وتخلف موعدها مع التاريخ، وناشد الاشقاء في المجتمع الجزائري إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم والاخاء والقطع مع سياسات النظام الجزائري الموروثة عن فترة الحرب الباردة.

وفي الأخير، عبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان استعدادها لاحتضان لقاء مغاربي في السنة المقبلة لتوحيد الرؤى بين جمعيات المجتمع المدني مغاربيا.