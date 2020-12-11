على اثر الكارثة البيئية بمدينة تاوريرت فاعل جمعوي يوجه نداء مستعجلا الى العديد من الوزراء ووالي الجهة الشرقية وعامل الاقليم

رسالة مفتوحة الي :

معالي وزير الصناعة والطاقة والمعادن والبيئة،

معالي وزير الفلاحة،

معالي وزير حقوق الانسان،

الرباط.

السيد والي الجهة الشرقية بوجدة.

السيد العامل علي اقليم تاوريرت

سلام تام بوجود مولانا الامام

وبعد،

يوسفني، باسم ساكنة مدينة تاوريرت و ضواحيها، ان اوافيكم برسالة ناطقة على شكل شريط فيديو و الذي يتضمن شكاوي الساكنة القروية الفلاحية المتضررة جراء تاثيرالنفايات السائلة من معامل تصبير وتحويل الزيتون المتواجدة بالحي الصناعي بالمدينة، والذي تجدونه أسفله.

في انتظار تدخلكم الطارئ لمعالجة هذه الماساة البيئية التي تعيشها الساكنة القروية في يأس وبمرارة، والتي تضر بالمنتوجات الزراعية والحيوانية والموارد المائية منذ وقت طويل، وبعد مناشداتهم المتكررة اياكم ، دون اي محاولة لايجاد حل لها من طرف من يدير شؤوننا بالجماعات المحلية والقروية، حسب ما تلطقته اذاننا ويصلنا من معلومات مرئية و مكتوبة حول هذا الموضوع ، تقبلوا مني معالي الوزراء والسيد والي الجهة الشرقية بوجدة والسيد العامل علي اقليم تاوريرت ، فايق الاحترام والتقدير، ودمتم في خدمة البلاد والعباد.

محمد بوعصابة، ابن اقليم تاوريرت، فاعل جمعوي وعضو بمكتب جمعية البيئة والمواطنة بالرباط ء سلا / الرباط

https://www.facebook.com/bouamama.lotfi/videos/2767391260181890/