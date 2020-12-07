جرادة : التخفيف التدريجي للإجراءات المقررة للحد من انتشار وباء كورونا

عبدالقادر كتــرة

في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية على صعيد إقليم جرادة بعد تسجيل تراجع عدد الحالات الإيجابية المؤكدة المصابة بوباء كورونا المستجد « كوفيد19″، وبناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المنعقد يومه الاثنين 07 دجنبر 2020، فقد تقرر التخفيف التدريجي للإجراءات المقررة للحد من انتشار وباء كورونا مع تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم الثلاثاء 08 دجنبر 2020 على الساعة 06 مساء إلى حدود يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 على الساعة 06 مساء.

تدابير تم اعتمادها تتلخص في رفع حظر التجوال الليلي، الذي كان مفروضا ابتداء من الساعة 09 ليلا إلى غاية الساعة 05 صباحا، وإغلاق المقاهي والمطاعم على الساعة 09 ليلا بدلا من الساعة 07 مساء، مع منع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي، وإغلاق المحلات التجارية على الساعة 08 ليلا بدلا من الساعة 07 مساء، وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة بعارضي السلع ومختلف المواد الاستهلاكية (الخضر، المواد الغذائية،…) وكذا الباعة الجائلين على الساعة 07 مساء بدلا من الساعة 06 مساء، وإغلاق قاعات الألعاب وملاعب القرب، وإغلاق الحدائق العمومية في وجه العموم.

كما لا زال منع الأفراح وحفلات الزواج والجنائز وكذا التجمعات العائلية، ساريا، مع تعريض المخالفين في هذا الشأن للمتابعة القضائية، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية، وتقليص الطاقة الاستيعابية بوسائل النقل العمومي (سيارات الأجرة والحافلات) إلى حدود 50%.

كما يتم الاستمرار في فتح السوق الأسبوعي « كازي » بمدينة جرادة بالنسبة لبيع الخضر والفواكه، مع فتحها لممارسة مختلف الأنشطة الأخرى (بيع المواد الاستهلاكية وغيرها من المواد)، مع إعادة فتح السوق الأسبوعي « كازي » بمدينة جرادة لبيع الماشية، وإعادة فتح السوق الأسبوعي بمدينة عين بني مطهر بالنسبة لمختلف الأنشطة الأخرى (الخضر والفواكه، مختلف المواد الاستهلاكية، ….)، وإعادة فتح السوق الاسبوعي « حاسي بلال » بمدينة جرادة، مع الاستمرار في إغلاق سوق « المسيرة » بنفس المدينة والاحتفاظ بنقط البيع على مستوى حي المسيرة.

ويبقى وضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي ضروريا مع زجر كل المخالفين للتدابير الاحترازية وفق العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية.

هذا، وتبقى الإجراءات المذكورة أعلاه سارية المفعول طيلة مدة أسبوع مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة.

كما يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى مختلف مناطق الإقليم كلما دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بعد تحسن هذه المؤشرات.

وللحد من انتشار العدوى، يمنع كليا مغادرة مقر السكنى بالنسبة للأشخاص الذين كانت نتائج تحاليلهم المخبرية إيجابية أو المخالطين الذين خضعوا للتحاليل ولا زالوا في انتظار النتائج.

اللجنة الإقليمية لليقظة تهيب بكافة المواطنات والمواطنين توخي الحيطة والحذر واستحضار روح المسؤولية المشتركة مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية التي تبقى السبيل الوحيد والأنجع للحد من انتشار هذا الوباء