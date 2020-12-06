خلافا لما يدعيه النظام الجزائري، الأطباء الألمان يؤكدون عجز الرئيس الجزائري عن الحكم

عبدالقادر كتــرة

لا زال أقزام « بوليساريو »، أبطال الأفلام الكارتونية، يواصلون فتوحاتهم الدونكشوتية بتوجيهات من مخرجين جزائريين، لعب أدوارهم في القصص الخيالية التي تروي حكايات حروب النجوم والمجرات والأكوان، ويزحفون في أحلامهم للسيطرة على العالم الافتراضي، ويضربون بقوة ورقية أعداءهم الوهميين ويدمرون آلياتهم وأساطيلهم الحربية، في ساحات وسائل التواصل الاجتماعي…، ونحن نتابعهم على فناجين قهوة وكؤوس شاي بمعبر الكركرات نتبادل النكت ونتحاكى النوادر.

وقد تقمص زعماء عصابة « بوليساريو » الانفصالية أبطال سلسلة الأفلام الخيالية لحرب النجوم، البطل الخيالي « لوك سكاي ووكر » والمقاتل « الجيداي أوبي وان كينوبي »، و « الروبوت الفضائي « آر تو دي تو » والرجل الآلي « سي ثري بي »، والشرير « أميدالا بالباتين »، والطيار « تشوباكا » (الممثل بيتر مايهيو) والكوميدي « جار جار بينكس والشخصية ذات الجانب المظلم « دارث فيدر » والبطل الآلي « سي ثري بي » و »الأميرة ليا أورغانا » و…و…

لقد أصيبت جبهة « بوليساريو » الانفصالية وعرابها النظام العسكري الجزائري بصدمة قوية، لم يستطيعا إلى يومنا هذا الاستفاقة منها، وباتوا يمنون النفس بانتصارات وهمية هي مجرد أحلام، لإسكات غضب الصحراويين ياكنس مخيمات تندوف والشعب الجزائري، بإصدار بلاغات وبيانات يومية عن حرب الفتوحات الدونكشوطية ومصارعة طواحين ضد المغرب بهجومات مركّزة على مواقع تخندقات القوات المسلحة الملكية المغربية على طول الجدار العازل، قد كبّدت خسائر كبيرة في الأرواح قدرت، حسب وكالتي « التبلعيط والكذب والتضليل والتزوير وتخراج العينين » بالرابوني وبنعكنون، ب 200 قتيل و100 جريح وآلاف المعدات من غواصات طائرة وطائرات شراعية غواصة في أعماق الرمال وأقمار صناعية في كل من المريخ وزحل وصولا الى القمر الأحمر على طول الجدار.

وضمن بيانات الخزعبلات والتراهات التي تجبر أبواق عصابة قطاع الطرق على ترديديها، المتضمنة لأكاذيب وأخبار ملفقة بهدف تغليط الرأي العام بانتصارات وهمية من خلال الادعاءات الكاذبة، ويعمل الذباب الوسخ لثكنات « الرابوني وبنعكنون » على تأثيثها بصور لآليات عسكرة مدمرة من حروب جرت في مختلف أنحاء العالم، بما فيها سقوط طائرة هيلكوبتير بليبيا، ونشرها عبر العديد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التابعة ل »بوليساريو » ونظام الجزائر، صورة ادعت أنها لطائرة تابعة للقوات المسلحة الملكية، أسقطها « الجيش الصحراوي » في الصحراء المغربية.

غباء وبلادة وجهل ذالك الذباب الوسخ لا منقطع النظير لهم، إذ يكفي بحث بسيط على الانترنيت، حتى تنكشف حقيقة الصورة المتداولة ومصدرها ليتأكد مرة أخرى أن ادعاء الانفصاليين مضلل، وأن الصورة لا علاقة لها بالطائرات المغربية، وحطام تلك الطائرة الذي نشره ذباب المرتزقة، يعود لطائرة هليكوبتر هجومية ليبية من طراز Mi-35 سقطت في مدينة بنغازي الليبية، في 4 يوليو عام 2013، قتل اثنان من أفراد الطاقم أثناء رحلة لحفل تخرج في قاعدة بنينا الجوية الليبية.

وتم ، كذلك، تداول الصورة من طرف المواقع الإخبارية منذ سنوات، حسب موقع جزائري معارض، كصورة مرفقة بالأخبار المتعلقة بسقوط الطائرات، بخبر مقتل طيارين روسيين إثر سقوط مروحية بريف حمص بسوريا في شهر يوليوز 2016، نشره موقع قناة الجزيرة القطرية يوم 9 يوليوز 2017. كما تم نشر الصورة ذاتها مرفقة بخبر نشر يوم 14 يونيو 2017، حول مقتل طيارين جزائريين إثر سقوط مروحية تابعة للجيش الجزاrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrئري، يوم 14 يونيو من نفس السنة بمنطقة المشرية جنوب غرب الجزائر..

وأخيرا، لا بدّ من الإشارة إلى أن البطل الكارتوني إبراهيم الرخيص زعيم قطاع الطرق التابعين لعصابة « بوليساريو » اعترف بأن المغرب ضمّ الكركرات في دقائق (وهو رقم قياسي في تسجيل الأهداف العسكرية)، وبعد أن خسرت عناصر الخيام البالية بتندوف بالجزائر الأرض، ها هم يخسرون حتى معارك الفايسبوك ».

اختفى رئيس الجزائر وقائد جيشها وبقي الدونكيشوت « إبرهيم غالي » يتيما، ودول تفتح قنصليات في مدن الصحراء المغربية، وأصبحت « بوليساريو » تجند الأطفال والنساء، وأبواقه يعزفون النشاز ويطبلون لانتفاضة من الخيال، لكن قمة السخرية هو ما يردده البطل الكارتوني « الزعيم إبراهيم غالي » عن المعنويات المرتفعة والنصر الوشيك لأبطاله الكارتونيين…!! »