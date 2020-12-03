(كوفيد-19) المغرب تسجيل .. 4434 إصابة جديدة و4750 حالة شفاء و 78 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

خميس 03 دجنبر، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4750 حالة شفاء، و78 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 368 ألف و624 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 318 ألف و987 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5ر86 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6063 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 6ر1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (1798)، والرباط-سلا-القنيطرة (707)، وسوس ماسة (524)، ومراكش-آسفي (336)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (277)، وجهة الشرق (224)، وجهة كلميم واد نون (148 حالة)، فيما تم تسجيل 130 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و105 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، و99 حالة إصابة بجهة فاس-مكناس، و67 بجهة درعة تافيلالت، و19 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 26 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و13 حالة بجهة الشرق، وتسع حالات بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، وخمس حالات بسوس-ماسة، وثلاث حالات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وحالتي وفاة بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء وبني ملال خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1015 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 12,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 16 ألف و672 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و648 ألف و367 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 43 ألفا و574 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 104 حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 969 حالة، 78 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و512 حالة منها توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

(ومع 03/12/2020)