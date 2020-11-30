سَمعوُا ياسَمعِينْ وسَجْلُوا يآلحظْرِينْ الصحرا تاريخْهَا يَشْهَدْ – هي مغرِبِية أباً عن جَدْ

سَمعوُا ياسَمعِينْ وسَجْلُوا يآلحظْرِينْ

كلماتْ كالْوْشامْ الحَسَنِي باهْيَة

عن بلاَد منْ قرُون ْمْجادْهَا عالِيَة

جدُرها في الصحرَا راصخَة من زمانْ

عروُشهَا في السمَا عالْية وفي كُلْ مكانْ

كَلماتْ من بلدان المهجروالغُربَة جايَ

ومن كل جهاتْ وجبَالْ المغرب مْنَادْيَ

تقولْ بأَجملْ مَوالْ البْلادْ بلادِي والصحْرَ لِيَا

والدَل والخيْبَة لأعْدَهَا لكْدُبهمْ مَا تْأَتَر عْلِيَا

سَمعوُا ياسَمعِينْ وسَجْلُوا يآلحظْرِينْ

بْلادي أرض العِزة والهَمَة والكمَالْ

أرض الخيرْ والنَخْوةَ والْجمالْ

عْل شْمَلهَا وغَربْهَا بحور زرقَا هايْجَة

جنُبْها صحراءْ بالدخْلة والعيون و السْمارة باهْجَة

شرْقْها خَطْ طويلْ واحَد مطلوق

من وجدة لكًوِيرَة وفُوتْ وفُوق

سَمعوُا ياسَمعِينْ وسَجْلُوا يآلحظْرِينْ

ملوك شُرفَ علَويِين عزْ البْلاد ومجَادْهَا

منْ زمانْ رفعوا في العُلَا علَمْها

شَعبْ وَفِي وشَهْمْ عليهَا يْحَن ْ و بها يْتْغنَ

علِهَا يمُوتْ ويضَحِي ومَا يَتْسَنَ

سَمعوُا ياسَمعِينْ وسَجْلُوا يآلحظْرِينْ

الصحرا مغْرِبيَة وتربها غالِي علِينَا

رجَعَتْ للْوطن بمسيرة قسَمْها شَرَفْ لينَا

مرْحْبَا بليَعْرَف قدرْها ويَحمِيهَا

والوِيلْ لكُلْ مَنْ يخون الوطن ويْعدِيها

جّيش هُمامْ لِيلْ ونْهَار هناك رَعِيها

في الكركرات ٱ صحاب النْعَلاتْ فهْمُوها

فكِيف الجيرَان من السبعيناتْ ما هضمُوها

سمَعْ نصِحْتِي يالفاهَم وخليكْ متشَبَتْ بهَا

لا يغُرَكْ عْذُو ومرتَزق يَكَن الشَرْ ليكْ ولِيهَا

القصيدة للأستاد محمد مريزيقى

28 novembre 2020 باريز في