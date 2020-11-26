الفصول الباردة والتعليم بالتناوب..تلقيح الفترة الانتقالية

لأستاذ منير الحردول

قضية الالتزام بالتدابير الاحترازية الصارمة، خصوصا ارتداء الكمامات في أبواب المؤسسات التعليمية، وداخل الساحات، زد على ذلك مسألة التباعد الإجتماعي بين التلاميذ، قضية جوهرية لتحقيق السلامة الصحية للجميع. فالكل يشهد على أن مظاهر الاستهتار تنخر هذه الإجراءات! فالمسؤولية في ذلك تقع كذلك على الأسر التي أصبحت لا تبالي في أغلبها، وتسقط الفشل على الإدارة والأسرة التعليمية التي تعاني أصلا من نقص في الأطر والموارد البشرية.

أظن أنه مع دخول الفصول الباردة من الأجدر على الوزارة الوصية أن تعيد النظر في التعليم بالتناوب، وتحدد فترة انتقالية تفاديا للأسوأ، في انتظار تعميم التلقيح المرتقب، والعودة الطبيعية للفصول الدراسية.

الاحتياط خير من المقامرة في فصل بارد وجارف، تظهر فيه مختلف أنواع الأمراض المرتبطة بنزلات البرد، من أنفلونزا وحمى