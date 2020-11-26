عبدالقادر كتــرة

انطلق، ابتداء من بداية شهر أكتوبر الماضي، تصوير مشاهد فيلم جديد يحمل عنوان « الوسيط »، بعدد من المدن المغربية ويجمع عددا من الممثلين الأجانب، بجودة أفلام سينما هوليود، والأكثر من ذلك يعتبر من أفلام الأكشن، علما أنه من إنتاج هشام حاجي ومن إخراج المخرجة المغربية زهور الفاسي الفهري.

ويعالج الفيلم السينمائي، موضوع العنف ضد المرأة في المغرب، لكن بطريقة جديدة، ومختلفة عما قدم سابقا، إذ يحرص فريق العمل على معالجته بلمسة سينما هوليود، بعدد من المدن المغربية، ويتعلق الأمر بالبيضاء، وشفشاون وابن سليمان والرباط.

وسبق للمخرج المغربي/الأمريكي أن قاد، خلال شهر أبريل 2019، ثلة من نجوم هوليود لتصوير فيلم « يوم الخلاص »، في مدينة ورزازات تدور أحداثه حول اختراق عنصر من « المارينز » لجماعة إرهابية تحتجز رهائن أمريكيين، بمشاركة النجم الأمريكي أندي غارسيا والنجمة سريندا سوان والنجم غاري دوراند.

الفيلم من إخراج المغربي هشام حجي، الذي يملك شركة إنتاج تشتغل بين المغرب ولوس أنجلس، ويحكي الفيلم قصة جندي من مشاة البحرية الأمريكية يتمكن من الانضمام إلى جماعة إرهابية، مسؤولة عن خطف رهائن أمريكيين

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للتذكير فقط، المنتج ، المخرج والكاتب ، هشام حاجي ليس فقط صانع أفلام ، ولكنه أول مغربي، عربي يقوم بكتابة وإنتاج وإخراج فيلم روائي من هوليوود.

في عام 2008 ، بعد العمل على عدد من المشاريع البارزة ، أنشأ هشام شركته للإنتاج H FiLMS بهدف سد الفجوة بين هوليوود والمغرب والمساعدة في تطوير إنتاجات رئيسية في المنطقة إلى جانب قائمة الشركة الخاصة رفيعة المستوى مشاريع.

اليوم ، يمتلك هشام مكاتب في لوس أنجلوس والمغرب ويشرف على صندوق أفلام بملايين الدولارات وتسهيلات ائتمانية للأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

وهو متخصص في الإنتاج الدولي بتفويض لجعل ميزات عالية الجودة وقابلة للتطبيق تجاريًا حول العالم ويرغب في سرد قصص رائعة وفريدة من نوعها في مجموعة متنوعة من الأنواع التي تلقى صدى لدى الجماهير في كل مكان.

قبل أن يبدأ H FiLMS ، بدأ هشام مسيرته المهنية في كندا حيث التحق بمدرسة مونتريال للأفلام وكان من أوائل الباحثين عن العمل في مجموعة متنوعة من الأفلام في المغرب بالإضافة إلى منتجات دولية أخرى

يقوم حاليًا بتطوير مشروعه الطموح، وهو فيلم حدث دولي كبير في مجال الموسيقى الإلكترونية، وهو مشروع لوك بيسون على الطراز المغربي ، مع فريق عمل محلي وعالمي