الأربعاء 25 نونبر، 2020

(كوفيد-19).. 4979 إصابة جديدة و5220 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 4979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و5220 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 336 ألف و506 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 284 ألف و496 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5، 84 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5539 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1889)، والرباط-سلا-القنيطرة (818)، وسوس ماسة (521)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (456)، ومراكش-أسفي (355)، والشرق (312)، وكلميم-واد نون (143).

كما تم تسجيل 124 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و97 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و93 بجهة فاس مكناس، و90 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب، و81 بجهة درعة تافيلالت.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 22 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و12 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و8 بجهة فاس مكناس، و6 بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الشرق، و4 بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة سوس ماسة وجهة بني ملال خنيفرة، و3 بجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 926.6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 13.7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و974 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و517 ألف و996، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 46 ألفا و471 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 119 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1023 حالة، 97 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 463 حالة.

(ومع 25/11/2020)